David Broncano sufre un escrache de Vito Quiles en plena calle y toma esta inesperada decisión

Vito Quiles ha interceptado a David Broncano en plena calle, y no ha dudado en hacerle unas preguntas sobre su trabajo en 'La Revuelta' y su 'guerra' con Pablo Motos. Pero su forma de formularle las preguntas, con una clara intención de provocación, ha provocado el enfado de quienes estaban en ese momento por la zona, quienes no han dudado en mostrar su apoyo al cómico.

"Me he encontrado a Broncano y ha pasado esto", escribió Vito Quiles en su cuenta de X, junto a la entrevista improvisada. Aunque, tal y como pusieron de manifiesto varios usuarios de la red social, el encuentro no fue fortuito, sino que estuvo esperándole este jueves a la salida del Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba 'La Revuelta'.

En el vídeo, de dos minutos de duración, podemos ver cómo el jefe de prensa de Alvise, líder de 'Se Acabó la Fiesta', no para de provocar al presentador, con comentarios como: "Sales cada vez que hay un escándalo de corrupción a desviar el foco de atención". Lo más curioso de todo, es que las respuestas del jienense están cortadas completamente o casi en su totalidad, dejando solo contestaciones monosilábicas.

El escrache de Vito Quiles a Broncano en plena calle

"¿Eres una marioneta de Pedro Sánchez?", le llega a preguntar Vito Quiles, algo que Broncano negó con contundencia. "¿Todo el dinero que cobras no crees que se podría destinar a otras cosas?", fue otra de las preguntas que le formuló. En ese momento, se oye a los viandantes que estaban por la calle gritar "no, no, no", y salir en defensa del presentador. Intervenciones espontáneas que también fueron cortadas.

"Los 28 millones que cobras por dos temporadas no se pueden destinar a los afectados de Valencia, al cáncer infantil, a la investigación… ¿A ti que te parece?", insistía el polemista. Una pregunta a la que el cómico le contestaba con otra cuestión: "¿Tú sabes cómo funciona el Estado español? ¿Tú sabes que las partidas presupuestarias no pasan de una cosa a otra? Los presupuestos de TVE son estancos, cerrados". Además, defendió que el dinero de 'La Revuelta' es para poder "hacer el programa", en el que trabajan "100 personas".

Lejos de quedarse ahí, Vito Quiles siguió en sus trece: "¿Y qué te parece que te ha elegido a ti Pedro Sánchez para desviar el foco y no a otros comunicadores? ¿Tú del caso Aldama no hablas y del caso Koldo tampoco?". "Es que no soy periodista", argumentó, muy acertadamente, Broncano.

El vídeo está editado para dejar mal a Broncano

Tras dar a entender que no tenía ni idea de quién era Vito Quiles, le espetó: "No vuelvas a lo mismo, si lo estoy diciendo". Y es que el jefe de prensa de Alvise continuó criticando que recibiera "dinero público de todos nuestros impuestos para atacar a una cadena privada", haciendo referencia a 'El Hormiguero', de Antena 3.

"¿Con el dinero público que cobras, tú ves legítimo atacar a un programa que se emite en una cadena privada?", preguntó nuevamente, volviendo al mismo tema. Sin perder la paciencia, aunque era para perderla, Broncano insistió: "Ya te lo he dicho, que sí que es legítimo, pero no vuelvas con lo mismo". Además de los cortes en el vídeo, otros usuarios de X mostraron sus grabaciones de la entrevista donde se veía algunos fragmentos que Vito Quiles omitió en su vídeo, como uno en el que acusó a Broncano de dejar entrever que el programa de Antena 3 cometía prácticas mafiosas. "No había dicho mafioso en ningún momento", le contestó el presentador de TVE.

La acertada réplica de Broncano a Vito Quiles

Esto ha provocado que David Broncano regresara a X, antes Twitter, dos años después de su última publicación. Lo ha hecho para contestar a Vito Quiles con una respuesta que se ha llevado el aplauso de la mayoría de los usuarios de la red social. "Vito pero al menos sube los dos vídeos enteros, que me has tenido un cuarto de hora ahí de charla para esto jajaja increíble edición, vaya fenómeno", le ha respondido.

Vito pero al menos sube los dos vídeos enteros, que me has tenido un cuarto de hora ahí de charla para esto jajajaja increíble edición vaya fenómeno — David Broncano (@davidbroncano) November 28, 2024