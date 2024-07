El encontronazo de Vito Quiles con Jorge Javier Vázquez en plena calle: «Has agredido»

Jorge Javier Vázquez ha dado el salto de la televisión al Congreso de los Diputados por un día. Y es que, este jueves 4 de julio, invitado por el PSOE, el presentador ha participado en la jornada parlamentaria Educando en la Diversidad, uno de los actos que se han llevado a cabo con motivo del Orgullo LGTBIQ+.

Pero a su salida del Congreso, el comunicador catalán se ha tenido que enfrentar a las preguntas del periodista Vito Quiles. Famoso por sus tensos abordajes a políticos de izquierdas y reventar ruedas de prensa en el Congreso, incluso se presentó en la lista de ‘Se acabó la Fiesta’, el partido ultra de Alvise Pérez, de cara a las elecciones europeas.

En cuanto Jorge Javier ha salido por la puerta, el ultraderechista le ha abordado móvil en mano. La reacción del comunicador era la indiferencia, una actitud que también muestran los diputados que tienen que soportar las impertinencias de este activista. Y es que es la mejor actitud que pueden tener.

«Has venido aquí a hablar de educación pero lo cierto es que has agredido verbalmente muchísimas veces a tus compañeras en algunos de tus programas», le ha espetado Vito Quiles al presentador de ‘Supervivientes’. Al ver la pasividad del comunicador, él ha continuado con las provocaciones: «Se puede hablar de educación y a la vez llamar a una persona ‘golfa’, ‘arrastrada’, como has hecho muchas veces. Qué autoridad puedes tener para hablar de educación». Un comentario que ha provocado una mirada fulminante de Jorge Javier, pero que ha optado por no entrar al trapo.

Jorge Javier, indiferente ante las provocaciones de Vito Quiles

Lejos de quedarse ahí, el reportero ha sacado también a relucir a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. «La mujer del presidente que apoyas mañana declara por corrupción. ¿Qué te parece? ¿Lo vas a seguir apoyando tú que has sido tan crítico con la corrupción?», le ha preguntado, antes de volver a su tema anterior.

«Como se puede hablar de educación insultando a colaboradoras, faltándole el respeto a mujeres e insultando a los que no son de su cuerda. Y hoy viene a dar lecciones de educación al Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo podemos explicar?», ha insistido, pidiéndole que contestara a la pregunta. Algo que, siguiendo en su línea, Jorge Javier no ha hecho, mostrando total indiferencia.

El presentador de Mediaset, abiertamente homosexual desde sus inicios en televisión hace ya más de dos décadas, ha alertado en el Congreso del peligroso discurso de la ultraderecha. De sobra es conocido, además, su apoyo a Pedro Sánchez y a los políticos de izquierdas. Por lo que no dudó en enfrentarse en ‘Sálvame’ a los colaboradores que, según él, empezaron a «colar declaraciones de la ultraderecha, bulos, declaraciones homófobas y machistas».

El presentador alerta del peligro de la ultraderecha: «Tendremos que pararlo»

«Esto tendremos que pararlo», considera Jorge Javier. El presentador está convencido de que los medios de comunicación han sido «demasiado condescendientes con según qué declaraciones» que “todavía se siguen produciendo». Del mismo modo, ha pedido que se aclaren la «ideología» y los ingresos de los periódicos «confidenciales» en los que «cualquier persona con una proyección pública que no pase por el aro de la derecha o la ultraderecha tiene asegurada su cuota de bulo diaria».

Aunque considera que es complicado emprender acciones legales porque «los abogados te dicen que depende del juez que te toque». «Si los jueces no aplican la ley sino que importen justicia según sus gustos o criterios morales, aquí tenemos un problema gravísimo que en algún momento se tendrá que atajar», asegura.

Su infancia y su adolescencia no fue nada fácil debido a su condición sexual. «Me sentía el único marica del universo», bromea. Vivía con «miedo» por si sus padres acudían a algún acto escolar y alguno de sus compañeros le llamaba «maricón» delante de ellos. «Eso me producía un terror horroroso. Pero la cosa fue a peor porque me metieron en un colegio del Opus Dei en el que estuve hasta los 18 años. Con el tiempo me di cuenta de que la homosexualidad estaba bastante latente, pero reprimida», explicó en el acto del Congreso.

No fue hasta los 20 años cuando empezó a «llevar una vida un poco normal», y poco después dio el salto a la televisión. Jorge Javier pide «autocrítica» al colectivo LGTBI+ porque «vivir sin referentes nos ha hecho encontrarnos los unos a los otros con muchas heridas». «Por eso hay que luchar para no volver a aquella época en la que éramos solitarios y tristes, que es lo peor que se puede ser», sentencia.