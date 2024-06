Alba Carrillo hunde a Bertrand Ndongo tras la barbaridad que dice sobre ella: «Esto es Vox»

Hace unos días, Alba Carrillo se sinceró como nunca antes lo había hecho sobre su ideología política. Lo hizo en el podcast ‘El círculo Independiente’, conducido por Euprepio Padula, donde reconoció ser «muy roja». Aunque proviene de una familia de militares, la colaboradora televisiva confiesa que «la siguiente camada hemos salido bastante rojillos».

Eso sí, dejaba claro que, actualmente, no hay ningún político que le atraiga especialmente: «No hay gente que solucione nuestros problemas. Yo me pongo a ver y me parece terrible, solamente se echan mierda unos a otros». Además, aseguró que su madre, Lucía Pariente, «era muy de derecha y se ha trasladado gracias a mí».

Y, aunque no se siente cien por cien identificada con ningún partido, Alba Carrillo reconocía votar «lo menos malo. Ni un paso atrás en el tema de los derechos. La ultraderecha me asusta muchísimo porque no hay que ser gay, por ejemplo, para entenderlo, ni ser inmigrante para entenderlo».

Alba Carrillo explota contra Bertrand Ndongo: «Seré lo que me de la gana»

Estas palabras han sido utilizadas para Bertrand Ndongo, activista del partido ultraderechista Vox, para atacarla durísimamente a través de sus redes sociales. «Con neuronas justas para «abrirse de piernas» tras beber vino como dijo ella misma, qué se puede esperar de Alba Carrillo. ¡Solo puede ser roja!», escribía el político en su cuenta de X.

¡Con neuronas justas para “abrirse de piernas” tras beber vino como dijo ella misma, qué se puede esperar de Alba Carrillo!



¡Solo puede ser roja! pic.twitter.com/5gQDfrPyW5 — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) June 17, 2024

Poco después, la colaboradora estallaba contra él en su cuenta de Instagram, donde compartía un story en el que dejaba claro que nada ni nadie le iba a callar. “Esto es Vox. Utilizar una broma para descalificar a alguien por usar su libertad de pensamiento y expresión. Gracias por confirmarme lo que ya sé. Seguiré luchando porque tú (negro) puedas hablar y no seas insultado y denigrado por ello. Yo (mujer) mientras que trabajo fuera de casa y tengo derecho al divorcio. Soy lo que me da la gana y lucharé porque el resto de personas SEAN”, ha escrito sobre el tuit de Bertrand.