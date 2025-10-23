El significativo pronunciamiento de Cayetana Guillén Cuervo sobre Amaia Montero que lo dice todo

La estrecha amistad entre Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero saltó por los aires hace unos meses. Todo después de que la actriz y presentadora anunciara ante los medios de comunicación, el regreso de su amiga a La Oreja de Van Gogh tras la polémica salida de Leire Martínez del grupo.

Esto provocó el enfado monumental de la cantante, que rompió todo tipo de relación con Cayetana, llegando incluso a dejar de seguirla en redes sociales. Por eso, ahora que se ha confirmado la vuelta de Amaia Montero a la banda con la que saltó a la fama, los ojos estaban puestos en la hija de Gemma Cuervo y Fernando Guillén. Todos deseaban conocer su opinión sobre una de las noticias musicales del año.

Aunque hace unos días, Cayetana Guillén Cuervo prefería no pronunciarse al respecto, este miércoles 22 de octubre, mucho más tranquila, ha atendido a los medios en el concierto de Marilia en el Teatro Gran Vía de Madrid. Ante las cámaras de Europa Press, la actriz reconocía que no quería perderse el regreso de la cantante, ya que "es una de mis grandes amigas, está haciendo una carrera en solitario preciosa y es una maravillosa persona".

El mensaje de Cayetana Guillén Cuervo a Amaia Montero

Al ser preguntada por la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, se mostraba más prudente. "Entiendo que preguntéis por este tema, pero no voy a responder nada", se limitaba a decir. Aunque dejaba claro que se alegra de todo lo bueno que le pase, poniendo de manifiesto que el cariño que sentía por ella no se ha esfumado: "¿Cómo no? Me alegro de todo lo bueno que le pase".

Visiblemente apenada por el fin de su amistad, Cayetana Guillén Cuervo evitaba desvelar si había hablado con ella o si ha retomado su relación. Pero no hay más que fijarse en su mirada para conocer la respuesta a esa pregunta. Tan íntima era la amistad entre la cantante y la actriz que incluso la segunda eligió a la vasca como madrina de su hijo León.

Uno de los grandes amigos de ambas, Boris Izaguirre, lanzó una petición a Amaia Montero hace unos días desde 'El programa de Ana Rosa'. "Quiero que Amaia le quite el veto a Cayetana en Instagram. Creo que es importante que la desbloquee. En su momento, Cayetana se precipitó anunciando este regreso, pero es que han sido muy muy amigas. De hecho, la madrina del hijo de Cayetana es Amaia. Creo que ahora que todo ha vuelto a la normalidad y que vamos a vivir una nueva etapa de La Oreja de Van Gogh, lo suyo es que la desbloquee", ha solicitado el colaborador televisivo.

La metedura de pata de Cayetana que provocó el enfado de Amaia Montero

Fue a mediados del pasado mes de abril cuando la presentadora confirmó, sin querer, la vuelta de la artista como vocalista del grupo. Ante una pregunta malintencionada de un periodista, Cayetana Guillén Cuervo desveló: "Yo lo sé desde hace mucho. Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado'… que es mi hijo León. Y no se lo conté a nadie, ni en casa".

Sobre la que entonces era su amiga, dijo que estaba "muy bien, ilusionada, con cautela, pero agradecida por el cariño que sigue recibiendo. España le mostró su amor, y yo creo que lo va a petar", aseguró en aquel momento. Unas declaraciones que no hicieron ninguna gracia a la cantante, que decidió romper todo vínculo con ella.