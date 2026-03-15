Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, hijos de Gemma Cuervo, irrumpen en RTVE con un alegato de la sanidad pública

La actriz Gemma Cuervo fallecía este sábado a los 91 años de edad dejando completamente desolados a sus compañeros de 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quién viva' y tiñendo de luto al mundo de la cultura. Este domingo, sus hijos Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo han reaparecido ante la prensa a las puertas del Tanatorio de la Paz donde se ha instalado la capilla ardiente.

Así, el Canal 24 horas ofrecía las primeras palabras de los hijos de Gemma Cuervo y Fernando Guillén. "Mi madre era una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente. Es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay en todas partes, en informativos, en redes", confesaba el actor de 'Los misterios de Laura'.

"Es un derroche de humanidad, de profesionalidad y falta de discriminación y de absoluta entrega en un espacio dificilísimo para el ser humano que es irse y hemos de verdad agradecer a este equipo y la sanidad pública la encomiable labor que desarrollan cada día", destacaba Fernando Guillén Cuervo haciendo un alegato por la sanidad pública. Además, el actor ha revelado los motivos de la muerte de su madre. "Ha sido muy repentino. Ha sido una agudización de un EPOC así de golpe", revelaba.

Los tres hijos de Gemma Cuervo, fallecida este sábado a los 91 años, agradecen al equipo médico y a la Sanidad Pública la buena atención prestada a su madre.#Canal24horas pic.twitter.com/Gpp5tQvwKi — RTVE (@rtve) March 15, 2026

También, Cayetana Guillén-Cuervo ha reaparecido ante los micrófonos y no ha podido contener la emoción ante la triste pérdida de su madre. "Deja una ausencia un poco imposible la verdad, pero bueno es como que ya no tienes donde volver", confesaba la actriz y presentadora de 'Versión española' y de 'Atención obras'.

"Son personas que aportan tanto que todos estos días hemos estado la familia tan unida, tan tan unida que eso es el mayor legado que ha dejado mi madre. Gracias a todas las muestras de afecto de todo el mundo porque está siendo muy abrumador y realmente te llevas lo que dejas y mi madre lo que ha dejado es un amor infinito, transversal y que llega a los corazones de todas las generaciones y mejor no se ha podido haber hecho", añadía Cayetana.

Cayetana Guillén Cuervo, visiblemente emocionada, agradece todas las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su madre, Gemma Cuervo: "Mi madre ha dejado un amor infinito y transversal que llega al corazón de todas las generaciones" https://t.co/AQ2SF4lJU9 pic.twitter.com/vyk92zztoG — Europa Press (@europapress) March 15, 2026

La última carta de Gemma Cuervo con dedicatoria a los más jóvenes

Y es que precisamente, si por algo ha destacado Gemma Cuervo en sus últimos años de vida es por su acercamiento a las generaciones más jóvenes gracias a las redes sociales. De hecho, hace solo unos días la actriz compartía una emotiva carta dedicada a los más jóvenes que ahora cobra aún más sentido.

"Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas. Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos.

No es fácil ser padre ni ser madre", empezó diciendo.

"Y queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil.

Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele. Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres.

Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien. Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor. Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro. La vida es demasiado breve para no hacerlo. Os quiero", concluía Gemma Cuervo en esta carta.