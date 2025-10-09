El fenómeno 'Pasión de Gavilanes' regresa a la televisión española 20 años después y en esta cadena

Cuando se cumplen dos décadas de su colosal fenómeno, 'Pasión de Gavilanes' volverá a emitirse en la televisión española a través de la cadena Nova. Así lo ha anunciado el grupo Atresmedia, que, aunque no ha concretado fecha aún, indica que ese reestreno tendrá lugar "muy pronto".

Será, por su puesto, la versión original y no la temporada que emitió Telecinco en 2022 y que fue un auténtico fracaso. No solo aquí, también al otro lado del charco, pues Telemundo tampoco obtuvo los resultados de audiencia esperados ni por asomo.

'Pasión de Gavilanes 1', cuyos derechos solo posee Atresmedia, mezcla ese amor, traición y deseo que a principios de los 2000 atrapó a millones de telespectadores, que batió récords de audiencia en TV y redes sociales y que modificó para siempre la forma de vivir los culebrones.

Recordamos que la historia seguía a los hermanos Reyes, Juan, Óscar y Franco, tres hombres marcados por la tragedia que buscaban vengar la muerte de su hermana. En su camino por cobrarse esa venganza se cruzaron con las hermanas Elizondo, Norma, Sarita y Jimena, herederas de una poderosa familia.

Así, lo que empezó como un plan de venganza se transformó en una historia de amor desbocado, mucha pasión, secretos inconfesables, traiciones, enfrentamientos y giros inesperados. Los ingredientes perfectos que llevaron a 'Pasión de Gavilanes' al olimpo del género de la telenovela.

Y todo con un elenco artístico inolvidable encabezado por el galán Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y Michel Brown, entre otros. La novela, que se convirtió en un éxito internacional conquistando a decenas de países, siga viva en la memoria de los fans. Dos décadas después, sus personajes y su inolvidable banda sonora continúan despertando la misma emoción. Por eso, Nova te hará revivir esta historia muy pronto.