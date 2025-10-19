El arrebatador thriller que está arrasando en Netflix y que la periodista Isabel Rábago recomienda ver

Isabel Rábago ha utilizado su perfil oficial de 'X' para recomendar a sus seguidores la última película que ha estrenado Netflix y que ya se encuentra en el Top 1 a pesar de que apenas ha pasado un día desde su incorporación a la plataforma.

Se trata de 'Un fantasma en la batalla', un potente thriller político y policiaco escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes y producido por los creadores de 'La sociedad de la nieve', es decir, con el sello de un cineasta sobradamente acreditado como Juan Antonio Bayona.

Rodada en espectaculares localizaciones del País Vasco español y francés, 'Un fantasma en la batalla' está protagonizada por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil. Y su trama se inspira en la mayor operación encubierta contra la banda terrorista ETA.

Basada en las experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua).

Amaia es una joven guardia civil que lo deja todo para hacerse pasar por miembro de ETA. Arriesgando su vida, permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la organización terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que la banda tenía escondidos en el sur de Francia.

En definitiva, una película de emociones fuertes, que refleja una dura realidad no muy pasada y que Isabel Rábago ha pedido consumir, sobre todo a los más jóvenes. "Tenéis que ver 'Un fantasma en la batalla'. La lucha contra la banda terrorista ETA. Asesinos que nos tuvieron atemorizados a todos los españoles durante años", ha empezado escribiendo en el post.

"Hoy nuestros jóvenes no saben nada de ETA y sus miembros/cómplices están en las Instituciones y sonríen. Me voy a callar", remata la periodista y colaboradora. Unas palabras ciertamente controvertidas, pero que no sorprenden teniendo en cuenta su ideología política, afín a los postulados de VOX.

