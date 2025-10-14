Alto y claro: Javier Ruiz verbaliza dos palabras contra Santiago Abascal que le van a indigestar el día

A propósito del viraje más a la derecha del PP en materia de inmigración, en esa batalla por la derecha contra Vox que se ha desatado, Javier Ruiz ha puesto el acento en la nueva ofensiva de Santiago Abascal. Esta vez, contra Felipe VI, al que acusa de "no responder a su papel institucional" por culpa de Sánchez, que, según él, está intentando "esconderse detrás de la Corona".

"Atentos a dónde está escorando su posición Vox. Hoy, ha llamado 'Felpudo VI' al Rey por firmar la ley de amnistía. Algo que el Rey no tiene más que esa opción de hacer. Pues hoy, Santiago Abascal dice que Felipe VI es un títere de Sánchez", ha introducido el comunicador de TVE.

"Es un gobierno que está intentado esconderse detrás de la Corona y haciendo que no responsa a su papel institucional. No voy a callar una verdad que también piensan muchos españoles y es que Pedro Sánchez está intentando secuestrar a la Corona y utilizarla contra España", han sido las declaraciones incendiarias del presidente de la ultraderecha española.

"¿Está secuestrándose a la Corona? Esto es algo que ahora se verbaliza pero que se ha escenificado desde hace mucho tiempo", ha subrayado Javier Ruiz, recordando las protestas de simpatizantes de Vox en noviembre de 2023 cargando contra el monarca al grito de "Felipe, masón, defiende tu nación".

"Se lleva calentando desde la ultraderecha esto desde hace tiempo. Ahora el Rey también es comunista", ha ironizado Javier Ruiz ante las últimas palabras de Santiago Abascal y de su espectro. "En fin, esto es un disparate, un delirio", ha sentenciado alto y claro