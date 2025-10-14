Javier Ruiz deja contra las cuerdas al número 2 de Ayuso en TVE con la pregunta que muchos se hacen

Javier Ruiz ha contado en directo en 'Mañaneros 360' con Alfonso Serrano, el número 2 de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, después de que la presidenta haya avalado a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pese a haber admitido que mintió ante el juez en la causa del Fiscal General del Estado: "Tiene toda mi confianza".

"Mentir no es ilegal. ¿Es moral? ¿En política debiera estar ocurriendo esto?", ha sido la pregunta que le ha planteado de entrada el presentador de La 1."Si eso fuese así supongo que tendríamos al Presidente del Gobierno dimitido hace muchos años por todas sus mentiras. Aquí lo que se está buscado deliberadamente es tapar el fondo de la cuestión y es que hay un Fiscal General de Estado que está imputado y que va a someterse a juicio en las próximas semanas", ha replicado Serrano.

"Lo que se ha admitido es que no había información concreta, que esto era una suposición, que esto es una intuición, una adivinación o un bulo. Le vuelvo a plantear: ¿Miguel Ángel Rodríguez tiene que pagar algún precio por esto?", ha insistido Javier Ruiz al ver que el Secretario General del PP en Madrid se iba por las ramas.

"Yo te entiendo. Aquí en cuanto hay algo que se escapa a la doctrina oficial todo es un bulo", le ha espetado Alfonso Serrano, deslizando que desde el programa de La 1 se estaba siguiendo eso que llaman "argumentario sanchista". "Entiendo que usted está poniendo el foco en el Fiscal General del Estado, pero yo no le estoy preguntando por eso", le ha encarado el periodista.

"Ya lo sé, ya lo sé que no me estás preguntando", ha contestado con retranca el número 2 de Ayuso. "Le estoy preguntando por Miguel Ángel Rodríguez, que dice ante un tribunal que se ha inventado una acusación. Y le planteo a usted, puesto que trabaja en el PP, si ha de pagar algún precio quien inventa y quien fabula y quien tiene el pelo blanco. Esta es toda la prueba que tiene", le ha arrinconado Javier Ruiz.

"Yo he oído esta mañana al presidente decir que hay presidentes autonómicos que vienen aquí a Madrid porque quieren el sitio de Feijóo. Y luego ha dicho que es una opinión y que no tenía ninguna prueba. Pues eso es lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez en sede judicial", ha comentado Serrano, haciendo una comparación peregrina.

"Yo entiendo que interese poner el foco en el jefe de gabinete de una comunidad y que para muchos es como un ogro, pero lo que está ocurriendo en nuestro país no tiene que ver con lo que haya dicho Miguel Ángel Rodríguez en sede judicial, tiene que ver con unos hechos. Y es que se ha utilizado presuntamente el aparato del Estado para trasladar información de la pareja de Ayuso", ha afirmado el político popular.

"Dice usted que se ha utilizado el aparato del Estado. Y ustedes han establecido también la tesis Begoña Gómez, la de decir que desde Moncloa se defiende a una ciudadana particular. Entonces, Miguel Ángel Rodríguez, desde los aparatos del Estado, ¿está defendiendo a un ciudadano particular? ¿Está defendiendo el novio de Ayuso? ¿Está defendiendo a un paisano como acaba de decir Ayuso? ¿Eso es malversación de caudales públicos?", le ha vuelto a acorralar Javier Ruiz, dejando al invitado contra las cuerdas.

"Me hace mucha gracia esto del empatar en el caso de la pareja de la presidenta con el de la mujer del presidente", ha acertado a decir Alfonso Serrano. "No, yo le pregunto por la coherencia de su argumento. Esto no es un empate", le ha parado los pies el comunicador.

"Yo veo a los ministros defender la inocencia de Begoña Gómez y yo eso no lo considero malversación. Son opiniones y yo las respeto. Pero no comparemos los delitos por los que está imputada la mujer del presidente porque es comparar... en fin... no voy a poner el ejemplo para no meterme en un lío", ha añadido Serrano. "No, no, no me lo haga. Entre otras cosas, porque al otro lado (en el del novio de Ayuso) lo que hay son delitos reconocidos. No juguemos a esto", ha rematado Ruiz en ese choque en 'Mañaneros 360'.