Alexia Rivas no guarda silencio y dice quién es el ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' no dejan a nadie indiferente especialmente cuando queda menos de una semana para proclamar al ganador o ganadora de la edición. Precisamente por ello, son muchos quienes dan a conocer el nombre de su favorito o favorita siendo Alexia Rivas una de las últimas colaboradoras de Telecinco en pronunciarse sobre quién debería ganar la actual edición del reality de supervivencia.

La joven, quien también colabora en plató comentando la última hora de los concursantes, ha empleado su perfil en redes sociales para mostrar su opinión sobre la recta final del espacio. Sin cortarse un pelo, Alexia Rivas ha compartido el nombre de su ganadora: Miri Pérez Cabrero. "Ojalá gane Miri", ha llegado a apuntar en un mensaje que supera los 224 "me gusta".

Lejos de quedarse ahí, la colaboradora televisiva ha hecho referencia al desempeño de la joven como concursante en las pruebas planteadas: "Diosa en las pruebas". Así pues, Alexia ha destacado el compañerismo de la joven al animar a Adara Molinero, con quien ha mantenido algunos de los enfrentamientos más sonados de la edición. "Diez en tramas y consolando a quien se ríe de ella. Hasta sus defensores han sido un diez no utilizando las críticas a Miri para ir de víctimas", ha defendido en la red social 'X'.

Como también soy tertuliana en casa, vamos a hablar desde la verdad.



Ojalá gane Miri, diosa en las pruebas, 10 en tramas y consolando a quien se ríe de ella. Hasta sus defensores han sido un 10, no utilizando las críticas a Miri para ir de víctimas.#ConexiónHondurasAllStars8 — ALEXIA RIVAS (@alexiaarivass) October 26, 2025

Además de compartir el nombre de su ganadora, Alexia Rivas también se ha atrevido a valorar el concurso de Adara Molinero. La periodista no puede ocultar la animadversión que la hija de Elena Rodríguez le produce como concursante. De hecho, Rivas sentencia a la joven asegurando: "Se debería ir".

Entre los motivos esgrimidos por ésta, destaca: "No por antipatía como intentan vender, el victimismo siempre viene bien. Al igual que yo no fui la mejor en 'Supervivientes', ella lleva angustiada desde el día uno, gritando, sin ganas las pruebas y riéndose de los méritos de otros". Un mensaje que ha dado mucho de lo que hablar y es que una de las señas de identidad de Alexia Rivas es no dejar a nadie indiferente ya sea en plató o en redes sociales como ha sido el caso.