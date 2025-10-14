Al descubierto la farsa en 'MasterChef Celebrity' con Alejo Sauras: el verdadero motivo de su expulsión

'MasterChef Celebrity 10' volvió a sorprender este lunes tanto a sus propios concursantes como a los espectadores con una nueva doble expulsión después de la repesca de Soraya Arnelas la semana pasada. Así, el talent de cocina dijo adiós a Rosa Benito y Alejo Sauras.

De esta forma, en solo un programa, las cocinas se quedaron sin dos de sus grandes estrellas y favoritos. Por un lado, Rosa Benito después de no haber sabido ejecutar unas albóndigas españolas y por otro, Alejo Sauras tras su garrafal error al no presentar la pasta fresca que había elaborado junto a las albóndigas americanas.

En el caso de Alejo Sauras su expulsión fue muy sorprendente para muchos pues el actor de 'Los Serrano' se estaba mostrando como uno de los grandes favoritos de cara a la victoria junto a Miguel Torres, Torito o Juanjo Bona. Sin embargo, tras una prueba de expulsión algo caótica se quedó fuera en el séptimo programa.

Sin embargo, la revista Lecturas ha publicado en exclusiva las razones reales que explicarían la expulsión de Alejo Sauras de 'MasterChef Celebrity 10' justo este lunes. Y parece que todo va mucho más allá de la cocina y del fallo que cometió el actor al presentar su plato en los últimos segundos.

Según la citada publicación, Alejo Sauras tenía un compromiso profesional muy importante que le coincidía con las grabaciones del talent de cocina. En este sentido, algunas fuentes cercanas al intérprete madrileño señalan que él tenía muchas expectativas con su posible victoria en el programa de TVE pero su fichaje por una de las nuevas series de la cadena pública dieron al traste con esos planes.

Así, Alejo Sauras tenía un problema y es que tenía que empezar a rodar 'Barrio Esperanza', la nueva comedia que prepara TVE con Globomedia junto a actores de la talla de Mariona Terés, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Ana Jara, María Isabel Díaz Lago o Guillermo Campra. Y para el madrileño su carrera como actor es primordial.

Lo que se desconoce es si Alejo Sauras pactó con Shine Iberia su salida de 'MasterChef Celebrity' justo para esta semana para poder rodar la nueva serie de TVE o si en cambio optó por dejarse ganar y salir de esta manera forzosa de las cocinas del talent siguiendo en cierto modo los pasos que llevó a cabo en su momento Patricia Conde cuando desestimó luchar por su pase al duelo final.