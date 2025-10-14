'MasterChef Celebrity' deja a todos en shock con la doble expulsión de dos de sus favoritos

Después de la ansiada repesca de Soraya Arnelas tras su injusta expulsión y de la marcha de David Amor, 'MasterChef Celebrity 10' ha vivido este lunes su séptima gala tras haber llegado al ecuador de esta edición.

Nada más entrar al plató, los aspirantes se encontraban las cocinas del programa convertidas en un auténtico escape room de la mano de Eduardo Casanova. Así, los concursantes se enfrentaban a un reto en el que tenían que resolver enigmas y acertijos para escapar de una habitación y completar el desafío en el menor tiempo posible.

En este reto, los diez concursantes tenían que encontrar pistas que les llevaran a los ingredientes con los que tenían que cocinar un plato que rendirá un homenaje al Mediterráneo y a la dieta mediterránea en la que además recibían al actor William Levy como invitado.

Tras la cata, Jordi Cruz anunciaba que había cuatro aspirantes que habían conseguido hacer buenos platos de cocina mediterránea y esos eran Mala Rodríguez, Rosa Benito, José Manuel Parada y Valeria Ros siendo las dos mejores la cuñada de Rocío Jurado y la cantante y rapera. Y de las dos la que se convertía en la mejor del primer reto y conseguía 4.000 euros para una ONG era Mala Rodríguez.

¡Felicidades! @malarodriguez se convierte en la mejor de la prueba y dona los 4000€ a la "Fundación Soñar Despierto" para acompañar y apoyar a los menores residentes en centros de acogida, centros abiertos y centros residenciales procedentes de ambientes marginales… pic.twitter.com/fgE5Lqa3nP — MasterChef (@MasterChef_es) October 13, 2025

El equipo rojo gana la prueba por equipos ante la tensión de Parada y Alejo Sauras en el equipo azul

Después en la prueba de exteriores, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' viajaban hasta la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, un conjunto arquitectónico sorprendente junto a la Playa de Bolonia (Tarifa). Entre templos, foros y salazones, los aspirantes tenían que enfrentarse a un reto mayúsculo en el que cada elaboración tiene que estar a la altura de la historia que les rodeaba. Los equipos cocinaban un banquete para 80 comensales firmado por el chef Ángel León (tres estrellas Michelin) para conservadores y encargados de estas ruinas. Jesulín de Ubrique, uno de los aspirantes más competitivos de 'MasterChef Celebrity 8', les animaba.

Y cuando los compañeros elegían a Torito como el concursante más estratega de la edición, los jueces le daban la opción al presentador de que fuera el encargado de seleccionar a los capitanes y él optaba por elegirse a sí mismo y a Sotaya Arnelas por ser la que no había liderado aún las cocinas. Y después eran el resto los que decidían en qué equipo querían estar.

En el equipo azul liderado por Soraya Arnelas se producía un fuerte rifirrafe entre Alejo Sauras y José Manuel Parada que acababa con la capitana llorando de la impotencia y diciendo que se quería ir porque había sido ella la que había provocado la mala tensión entre el actor y el presentador. Pero Jordi Cruz trataba de aupar a la cantante. "Me bloqueo y no me salen las palabras. Se han peleado y no sé por qué. Quizás he creado el caos y se han visto envuelto en ese caos", confesaba la extremeña.

Pero la tensión volvía a estallar entre Alejo Sauras y José Manuel Parada durante la valoración por parte de los jueces después de que el presentador soltara que sus compañeros van hablando por detrás del actor provocando una auténtica hecatombe que llevaba a Jordi Cruz a pararle los pies a ambos recordándoles que habían hecho llorar a Soraya Arnelas. Poco después, el presentador de 'Cine de barrio' rompía a llorar al sentir que se estaba echando por tierra su carrera y credibilidad.

Finalmente, como era de esperar, era el equipo rojo liderado por Torito el que conseguía la victoria de la prueba por equipos tras haber hecho un gran trabajo frente al caos del equipo contrario. Y aunque su equipo se enfrentaría a eliminación, los jueces aplaudían el trabajo de Rosa Benito dentro del equipo azul.

¡Felicidades! El equipo rojo se convierte en el mejor de la prueba por equipos #MCCelebrity pic.twitter.com/R7GfXjZixn — MasterChef (@MasterChef_es) October 13, 2025

Rosa Benito y Alejo Sauras, doble expulsión en 'MasterChef Celebrity 10'

De cara a la prueba de expulsión, los jueces proponían embarcarse en un nuevo viaje gastronómico con la ayuda del compositor y cantante Antonio Carmona haciendo un homenaje a las albóndigas de diferentes países. Cada delantal negro tenía que probarlas e intentar adivinar el mayor número de ingredientes con los que estaban elaboradas.

De todos el que más albóndigas había acertado era Juanjo Bona pues había acertado ocho de doce. Y como ventaja podía escoger a un delantal blanco para que le ayudara a cocinar durante diez minutos y el ex de 'OT 2023' sorprendía al elegir a Torito, con el que ha tenido muchos desencuentros. Por su parte, Rosa Benito al ser la mejor de su equipo en la prueba anterior era la encargada de entregar cada albóndiga a sus compañeros en función de las que habían adivinado. Y por si fuera poco, los delantales blancos tenían que elegir cuánto tiempo de cocinado le daban a cada compañero siendo Alejo Sauras el más beneficiado pues consideraban que era el que más elaboración tenía que hacer.

Alejo Sauras ponía a todos sus compañeros y a los jueces al borde del infarto pues no había emplatado su elaboración cuando apenas quedaban unos segundos y de hecho cogía su pasta fresca y la tiraba por la encimera al ver que no le quedaba tiempo para emplatar. Todo para presentar unas albóndigas que estaban secas y una salsa de tomate poco hecha después de haber hecho un gran trabajo con la pasta que apenas presentaba. Pero Rosa Benito tampoco conseguía presentar unas buenas albóndigas a pesar de que había elaborado las de España.

Finalmente, los jueces no dudaban en salvar a Juanjo Bona al ser el mejor de la prueba mientras que José Manuel Parada también subía a la galería con lo que la expulsión estaba entre Soraya, Rosa Benito y Alejo Sauras. Pero de los tres el octavo expulsado de 'MasterChef Celebrity 10' era el actor a pesar de ser uno de los favoritos de esta edición.

¡DOBLE EXPULSIÓN! Rosa Benito y Alejo Sauras abandonan las cocinas de #MCCelebrity 10 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/i2xm1UJJyR — MasterChef (@MasterChef_es) October 13, 2025

Los dos expulsados se marchaban tras una prueba bastante sencilla pero los dos se iban muy contentos con el trabajo que han hecho en el programa. "Me llevo lo mucho que he disfrutado aunque no lo creáis, vivir emociones es lo que nos hace sentir que estamos vivos, me llevo una experiencia inolvidable", reconocía Alejo. Y los dos tenían claro quien debe ganar, para Rosa debe ser Miguel Torres por lo mucho que cocina por su hijo. Algo en lo que coincidía Alejo que también decía que le gustaría que llegaran a la final Valeria Ros y Soraya Arnelas.