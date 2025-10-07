Adiós a 'La Promesa': Se anuncia una sorprendente despedida en la serie de La 1 de TVE y el motivo

'La Promesa' afronta una repentina baja nuevamente. Después de la reciente salida de Carmen Asecas, la actriz que ha dado vida a Catalina de Luján, el equipo anuncia que Carlos de Austria, el intérprete que ha encarnado el personaje de Ricardo Pellicer, pone fin a su paso por la ficción y se despide.

El que fuera mayordomo antes de la llegada del implacable Cristóbal Ballesteros, que le degradó a las labores de mozo, ha intentado en multitud de ocasiones conseguir que Pía Adarre, su amada, regrese al palacio. Ante la negativa de Ballesteros y los asiduos desprecios de su hijo Santos, ha tomado una drástica decisión que nadie en La Promesa sospechaba: marcharse sin previo aviso.

Eso sí, dejando una carta a Cristóbal en la que arguye la razón: "Señor Ballesteros, le escribo estas palabras sin rencor, pero también sin esperanza. He decidido irme de La Promesa porque entiendo que el trato que usted dispensa a los miembros del servicio de esta casa es arbitrario e injusto, y que lo ha sido particularmente con la señora Adarre".

Carlos de Austria se despide de #LaPromesa: “Ricardo se va para intentar hacer las cosas bien”



Esta súbita fuga de Ricardo Pellicer sacude a todo el servicio, sobre todo al propio Santos, que no entiende por qué y a dónde se ha ido. El criado ha procurado no dejar ninguna pista para no poder ser localizado. La cuestión es que el regreso de Pía, por lo que había estado luchando incansablemente, es inminente.

Pía estará de vuelta en el capítulo 691 de 'La Promesa' que TVE ofrecerá este martes, 7 de octubre. Y la principal preocupación de la señora Adarre será saber dónde está Ricardo, desconociendo que ha decidido alejarse de la casa de los Luján ¿para siempre?

En una entrevista para RTVE Play -que les adjuntamos a continuación- el actor ha explicado el verdadero motivo por el que su personaje dice adiós a La Promesa: "Ricardo se va para intentar hacer las cosas bien. A veces, hay que priorizar ciertas cosas en la vida que tienen más peso de lo que pensamos. Ricardo entiende que la única solución posible para que la persona a la que ama sea feliz es quitarse de en medio. Por eso se va y por eso tampoco dice a donde va. Vuelve a pecar de honesto, pero es lo que cree que es mejor". Así, la marcha de Ricardo es, en realidad, un sacrificio para que pueda volver Pía.