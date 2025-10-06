'La Promesa', avance del capítulo del martes 7 de octubre: La caída de Petra y el regreso que sacude la serie

Drama en el capítulo 690 de 'La Promesa' que TVE ha emitido este lunes, 6 de octubre. En el servicio todos temen que Petra haya muerto. Sin embargo, aunque se encuentra con vida, su situación es crítica. El ama de llaves está cada vez más enferma, entre la vida y la muerte.

El doctor Salazar, desconcertado por su estado, confirma un diagnóstico fatal: sufre el tétanos. No era tortícolis como se dijo en un principio y los efectos serán letales porque se ha llegado muy tarde. "Petra va a morir", advierte el médico ante el padre Samuel.

Por otro lado, tras la conversación con Martina, Adriano decide quedarse en La Promesa y acaba cediendo la gestión de las tierras a Leocadia y a Jacobo, por mediación de Martina. Mientras, la repentina marcha de Ricardo sacude al servicio, sobre todo a Santos, que no entienden por qué y a dónde se ha ido. Entretanto, Curro exige a Cristóbal el regreso de Pía a La Promesa ahora que el criado ha abandonado palacio.

Vera rompe del todo con Lope tras perder el apoyo de su hermano para volver a casa de sus padres, los duques de Carril. Y en paralelo, Toño anuncia su futuro casamiento con Enora, pidiéndole a Manuel que sea su padrino de bodas al considerarle como un hermano. Por último, la ruptura entre Curro y Ángela se ha vuelto definitiva, justo antes de que Lorenzo haya pedido su mano en plena cena familiar.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 691 - Martes 7 de octubre

Curro y toda la familia Luján observan destrozados la estrambótica y demencial pedida de mano del capitán de la Mata a Ángela. Adriano sigue sin levantar la cabeza ante la falta de noticias de Catalina. Lo único que logrará animarlo será saber que Leocadia ha contratado a un detective privado para dar con su paradero.

Martina escribe a Margarita contándole los últimos acontecimientos de La Promesa, pero ocultando el próximo enlace del capitán de la Mata con Ángela. La noticia de la enfermedad letal de Petra cae como un jarro de agua fría tanto en el servicio, como entre los señores. El doctor Salazar insiste en que el ama de llaves no tiene solución.

Vera mantiene la distancia con Lope, que sospecha que va a volver a quedar con su hermano. ¿Estará en lo cierto? Manuel, por su parte, sigue desconfiando de Enora y no duda en ponerla a prueba.

Un regreso inesperado sacude La Promesa: ¡Pía está de vuelta! Lo primero que pregunta la señora Adarre es dónde está Ricardo… ¿Descubrirá todo lo ocurrido?