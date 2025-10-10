A Carlos Mazón se le va atragantar este demoledor retrato de Gonzalo Miró tras lo visto en À Punt

Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia de la DANA en Valencia y tras casi un año en silencio, Carlos Mazón está empezando a dar algunas entrevistas a medios afines. Una de ellas ha sido a À Punt. Este viernes, 'Directo al grano' se hacía eco de ella con un Gonzalo Miró que no podía reprimirse.

"Carlos Mazón que no había concedido ninguna entrevista desde la DANA de 2024 está ahora que no para. Ayer la televisión valenciana emitió una conversación con el President en la que él mismo se presenta como una víctima de una campaña política de bulos y mentiras", empezaba señalando Marta Flich.

"Eso sí, entre victimización y victimización, Mazón ha dicho que no se abía lo que estaba pasando hasta el envío del ES-Alert a las 20:11 horas. Lo dice el mismo día que RTVE revelaba unas imágenes inéditas donde se demuestra que desde las 13:45 horas Mazón sí que conocía los riesgos en el barranco del Poyo", apostillaba Gonzalo Miró.

Tras emitir un resumen de esa entrevista masaje de À Punt a Carlos Mazón, Gonzalo Miró no se contenía en su sentencia y miraba fijamente a cámara para dejar retratado al presidente de la Generalitat Valenciana. "¿Hasta cuándo tenemos que aguantar tantas mentiras? Hay algo que sigue cambiando que es que Mazón ha estado un año sin conceder entrevistas y ahora resulta que no para aunque siga mintiendo", empezaba diciendo el presentador.

"Él quiere presentarse como una víctima porque tiene mucha sensibilidad. Una sensibilidad que no tuvo hace un año con los ciudadanos de su tierra. Él pensará que a alguien le va a colar todas las mentiras que sigue contando. Es difícil porque vamos a dar unos cuantos datos de las entrevistas que está haciendo. Concretamente esta tuvo un 1% de share y 21.500 espectadores y entre 25 y 44 años concretamente fue un 0% la gente que lo estuvo viendo. Ya no cuela, no cuela. Prueba de ello es que la audiencia de esta entrevista, que en el 80% de su contenido fue un auténtico monólogo, no le cubrió ni hasta la cintura", soltaba sin pudor Gonzalo Miró.

"Dicho esto. Si hay alguien que puede tener mucho interés en escuchar lo que Mazón tiene que contar, y donde le va a costar un poquito más mentir, es la jueza de Catarroja. ¿Por qué no lo hace? Que deje de mentir y que hable con la jueza que es a quién le tiene que dar explicaciones ya que a los valencianos no se la quiere dar", concluía el presentador.