'Valle Salvaje', avance semanal del 29 de septiembre al 3 de octubre: Un intento de asesinato y la decisión final de Adriana

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael le contaba a Adriana su última conversación con Úrsula en la que le aseguraba que le va a hacer pagar bien caro si no la deja en paz y le advertía de que tienen que tomar precauciones con ella.

Matilde no dudaba en decir que va a hacer todo lo posible para que Bárbara pueda acudir a la fiesta de los Montegrés con el vestido que quiere. Tras ver a la joven con el vestido tanto su hermana Adriana como Mercedes así como Irene se quedaban sin palabras.

Después de que fuera José Luis quién preguntara a Adriana y Rafael de quién es el bebé que espera la Salcedo, ahora es Alejo quién se atrevía a hacer la misma pregunta a su hermano provocando su malestar. Paralelamente, Adriana le dejaba claro a Mercedes que el padre de su hijo es Julio.

Isabel se preocupaba ante la desaparición de Martín y no dudaba en preguntar a Amadeo y Francisco si saben algo del joven. Tras ello, Martín le reprochaba a su amigo el mal lugar en el que le dejó ante la gobernanta y él le dejaba claro que no puede protegerle toda la vida y menos si no sabe de su paradero.

Luisa se ponía seria con su hermana Pepa y le advertía de que don Tomás es un simple invitado en la Casa Pequeña y que no podía estar compadreando con él porque lo único que hace es dejarla en mal lugar. Después, Luisa le pedía a Mercedes que tiene que expulsar a don Tomás de Valle Salvaje y para ello le contaba lo que le pasó con él en el pasado.

Rafael terminaba encarándose de nuevo con Úrsula y le acusaba de ser un completo monstruo que va a pagar por lo que hizo. Finalmente, Úrsula se derrumbaba con Victoria y le confesaba que ella mató a Julio.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 264 de 'Valle Salvaje' del lunes 29 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le pide a Mercedes que no quiere tener a don Tomás bajo su mismo techo porque es un truhan que va robando allá donde va y le advierte para que tenga mucho cuidado.

Victoria no se reprime y le da un tortazo a su sobrina Úrsula tras contarle que fue ella quién mató a Julio y ahora pretende que le ayude a ocultar su crimen. La joven le pide desesperadamente ayuda. Tras enterarse además de que Ana le ayudó, Victoria le pide a su sobrina que se deshaga de la doncella y la haga desaparecer por ser la única testigo de su asesinato.

Paralelamente, Victoria amenaza con buscar a otro primer lacayo y a otra gobernanta después de que Martín no hiciera bien su trabajo con el vestido de la duquesa y de que Isabel no le avisara de lo sucedido.

Adriana no duda en preocuparse por Luisa al verla completamente nerviosa por la llegada de don Tomás después de que Alejo pillara a Luisa con el joven en su alcoba. Además, Adriana le informa a Mercedes que se va a quedar una temporada en la Casa Pequeña

Los padres de Leonardo le agradecen a José Luis y a Irene que hayan acudido a su fiesta. Por su lado, Bárbara se siente completamente aislada en la fiesta y no duda en mostrar su dolor ante Leonardo. Después, el joven les deja claro a sus padres lo que quiere a Bárbara. Tras ello, los marqueses anuncian el compromiso de su hijo dejando a todos boquiabiertos.

Avance del capítulo 265 de 'Valle Salvaje' del martes 30 de septiembre

Don Hernando tienta al duque con una suculenta propuesta para asegurar su plena bendición ante el compromiso de Leonardo e Irene.

Mientras, Rafael utiliza una nueva estrategia para que Ana confiese. ¿Conseguirá remover la conciencia de la doncella?

Avance del capítulo 266 de 'Valle Salvaje' del miércoles 1 de octubre

Tomás sigue sin soltar prenda sobre su presencia en el Valle, lo que angustia a Luisa sobremanera.

Leonardo le promete a Bárbara que no se casará con Irene, aunque el duque ya se ha hecho a la idea… Úrsula le pide a Ana un nuevo favor, ¿qué será?

Avance del capítulo 267 de 'Valle Salvaje' del jueves 2 de octubre

Tomás utiliza a Atanasio para visitar la Casa Grande y luego le dice a Luisa que le ayude a robar algo que pertenece a los Gálvez de Aguirre.

Por otra parte, Adriana se reúne con José Luis para decirle que ya tiene respuesta a su propuesta sobre el futuro de Valle Salvaje.

Avance del capítulo 268 de 'Valle Salvaje' del viernes 3 de octubre

Tras presenciar la desesperación de Leonardo, Irene suplica a su padre para que no la obligue a casarse con él.

Mientras, Luisa sorprende a Tomás, demostrando que está dispuesta a todo para proteger a los suyos.