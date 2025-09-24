Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 25 de septiembre: Una confesión inesperada y la coacción de Úrsula

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Tomás le confesaba a Luisa que jamás se imaginó que se convertiría en una madre como ella y además trataba de saber por qué no quiere tenerle cerca.

Por su lado, Francisco le reprochaba a Martín que no le dijera que Pepa le había elegido a él y su amigo se justificaba diciendo que no sabía cómo hacerlo y el lacayo le dejaba claro a su amigo que tendría que haberle sido leal por la amistad que tenían. Tras ello, Martín siente que está traicionando a su amigo.

Bárbara compartía con Irene sus dudas con la fiesta a la que va acudir con Leonardo pues cree que no tiene vestidos que puedan estar a la altura del evento. Y su amiga se presentaba voluntaria para ayudarla a encontrarlo.

Rafael le aseguraba a Adriana que tras la conversación que ha tenido con su padre, este ha perdido el oremus después de saber quién es el padre de su hijo. Y es que la reacción de su padre escamaba mucho al Gálvez de Aguirre.

Por otro lado, Mercedes y Matilde regresaban exhaustas a la Casa Pequeña tras haberles robado a la salida de la iglesia y Luisa sospecha de que don Tomás pueda estar detrás de todo. Mientras Tomás le cuestionaba a su amiga si le teme a él o al pasado.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 25 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 262 de 'Valle Salvaje' del jueves 25 de septiembre

Úrsula y Ana en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula le deja claro a Ana que confía en ella pero que como se le ocurra hacer una estupidez no dudará en llamar a un amigo para que visite la aldea de Cubillo. De esta manera, le coacciona para que se mantenga en silencio sino quiere que le pase algo a su familia.

Por su parte, Rafael insiste en decirle a Adriana que no se cree a Ana y que cuando se disculpó con él por no haberle dicho toda la verdad le sonó a ser un discurso aprendido dictado por Úrsula.

Francisco y Martín vuelven a vivir un tenso desencuentro entre ellos reprochándose cosas y Pepa no duda en decir que sabía que lo de elegir a uno de ellos podía acabar mal por los celos del otro y le pide a Martín que no quiere ser ella el motivo por el que los dos amigos rompen su amistad.

Bárbara tira la toalla con acudir a la fiesta de los barones de Montegrés con Leonardo porque no puede arreglar el vestido que quería ponerse. Pero él le dice que de ninguna manera va a permitir que no vaya con él. También Irene le anuncia a Leonardo que ha pensado que lo mejor es que ella no vaya a esa fiesta para evitar más problemas entre ellos.

José Luis insiste en hablar con Adriana de la oferta que le hizo por las tierras y ella le asegura que necesita tiempo para tomar una decisión y él asegura comprenderlo. Pero Rafael le advierte de que no se fíe de él porque en cualquier momento le puede traicionar.

Mercedes no duda en preguntarle a Alejo por su actitud con Luisa y él le confiesa que desde que llegó don Tomás la relación entre ambos ha cambiado. Tras ello, Mercedes trata de hablar con Luisa y esta termina haciéndole una confesión inesperada.

Finalmente, Rafael no duda en hablar con Ana y le deja claro que sabe que alguien le está coaccionando para que no se vaya de la lengua pero que puede confiar en él. Y justo entonces Úrsula les interrumpe y Rafael le deja claro que no va a parar hasta que pague por lo que ha hecho. Ella no se achanta y amenaza con acabar con él y él le anima a que le mate como hizo con su hermano.