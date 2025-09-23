Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 24 de septiembre: se desentraña el misterio de Adriana y sus consecuencias

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Tomás le preguntaba a Luisa por qué no se puede quedar en la Casa Pequeña y ella le dejaba claro que no por motivos de dinero. Asimismo, Luisa insistía en saber por qué el joven ha venido al Valle.

Victoria le pedía encarecidamente a José Luis de que se asegure que salvo sus sobrinos nadie de la Casa Pequeña pueda acceder a la Casa Grande pues no pueden permitir que les traten de cualquier manera como ha pasado con Matilde o Mercedes.

Precisamente, Mercedes no dudaba en decirle a José Luis que ate en corto a Victoria porque ella sola está socavando el buen nombre que consiguió su hermana Pilara en la comarca.

Rafael le contaba a Adriana que su padre le ha preguntado por si el hijo que espera es de él o de Julio. Y finalmente, el duque no dudaba en hacerle la misma pregunta clave a la propia Adriana suplicándole que le diga la verdad.

Mientras, Úrsula rompía a llorar con Pedrito y le confesaba que la vida a veces obliga a hacer cosas muy feas para poder sobrevivir y que aunque no están bien es la única manera de poder seguir adelante.

Pepa no entiende por qué se tiene que sentir mal y culpable por haber elegido a Martín y no a Francisco como pareja. Por su lado, Amadeo no dudaba en hablar con Martín para que no permita que su amistad con Francisco se resquebraje. No obstante, los amigos terminaban enfrentándose y diciendo que no se soportan.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 24 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 261 de 'Valle Salvaje' del miércoles 24 de septiembre

Francisco y Martín en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje, don Tomás le confiesa a Luisa que jamás se imaginó que se convertiría en una madre como ella y además trata de saber por qué no quiere tenerle cerca.

Por su lado, Francisco le reprocha a Martín que no le dijera que Pepa le había elegido a él y su amigo se justifica diciendo que no sabía cómo hacerlo y el lacayo le deja claro a su amigo que tendría que haberle sido leal por la amistad que tenían. Tras ello, Martín siente que está traicionando a su amigo.

Bárbara comparte con Irene sus dudas con la fiesta a la que va acudir con Leonardo pues cree que no tiene vestidos que puedan estar a la altura del evento. Y su amiga se presenta voluntaria para ayudarla a encontrarlo.

Rafael le asegura a Adriana que tras la conversación que ha tenido con su padre, este ha perdido el oremus después de saber quién es el padre de su hijo. Y la reacción de su padre escama mucho al Gálvez de Aguirre.

Por otro lado, Mercedes y Matilde regresan exhaustas a la Casa Pequeña tras haberles robado a la salida de la iglesia y Luisa sospecha de que don Tomás pueda estar detrás de todo. Mientras Tomás le cuestiona a su amiga si le teme a él o al pasado.