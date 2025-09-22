Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 23 de septiembre: la súplica de José Luis y el tormento de Úrsula

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este lunes, tras la confesión de Ana sobre que fue ella quién sirvió la merienda el día de la muerte de su hermano, Rafael no dudaba en presionarla para saber por qué no ha contado la verdad hasta ahora.

Bárbara se mostraba feliz con Irene después de saber que el hijo de Adriana sigue vivo mientras su amiga celebra que hasta a su padre José Luis parece haberle cambiado el humor con la noticia. Además no dudaba en pedirle a su amiga que esté pendiente de Leonardo en la fiesta pues no termina de estar segura de acudir.

Matilde está muy preocupada por cómo puede actuar Victoria con ella después de su afrenta pero Atanasio le tranquilizaba diciendo que ahora José Luis está más preocupado por poder recuperar sus tierras que por otra cuestión.

Mercedes no dudaba en advertir a Victoria para que tenga cuidado porque igual que ella ha despreciado a los barones venidos a menos puede darse un vuelco y que le ocurra lo mismo a ella ahora que José Luis podría quedarse sin las tierras.

Pepa le dejaba claro a Martín que tanto a él como a Francisco les considera dos muchachos estupendos. Paralelamente, Francisco le decía a su amigo que tienen que comportarse como son ellos y que sea la joven la que decida con quién quiere quedarse. Y Pepa ya tiene claro con quién quiere estar, pero el elegido era incapaz de contárselo al otro.

Luisa seguía tensa después de la llegada de don Tomás y Mercedes le dejaba claro a Alejo que el joven ha venido para reunirse con un mercader de la zona. Pero la doncella desconfía del verdadero motivo de su presencia.

Finalmente, José Luis le planteaba a Victoria si cree que el hijo que espera Adriana es de Julio o de Rafael y terminaba también haciéndole la pregunta a Rafael. Por su parte, Rafael insistía a su amada con que su padre solo busca su beneficio y que no debe dejarse embaucar por él.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 23 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 260 de 'Valle Salvaje' del martes 23 de septiembre

Bárbara e Irene en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Tomás le pregunta a Luisa por qué no se puede quedar en la Casa Pequeña y ella le deja claro que no por motivos de dinero. Asimismo, Luisa insiste en saber por qué el joven ha venido al Valle.

Victoria le pide encarecidamente a José Luis de que se asegure que salvo sus sobrinos nadie de la Casa Pequeña pueda acceder a la Casa Grande pues no pueden permitir que les traten de cualquier manera como ha pasado con Matilde o Mercedes.

Precisamente, Mercedes no duda en decirle a José Luis que ate en corto a Victoria porque ella sola está socavando el buen nombre que consiguió su hermana Pilara en la comarca.

Rafael le cuenta a Adriana que su padre le ha preguntado por si el hijo que espera es de él o de Julio. Y finalmente, el duque no duda en hacerle la misma pregunta clave a la propia Adriana suplicándole que le diga la verdad.

Mientras, Úrsula rompe a llorar con Pedrito y le dice que la vida a veces obliga a hacer cosas muy feas para poder sobrevivir y que aunque no están bien es la única manera de poder seguir adelante.

Pepa no entiende por qué se tiene que sentir mal y culpable por haber elegido a Martín y no a Francisco como pareja. Por su lado, Amadeo no duda en hablar con Martín para que no permita que su amistad con Francisco se resquebraje. No obstante, los amigos terminan enfrentándose y diciendo que no se soportan.