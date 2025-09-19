Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 22 de septiembre: la paternidad del bebé de Adriana y la elección de Pepa

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este viernes, Pedrito ponía a Luisa en jaque al preguntarle por Tomás y el motivo por el que le conoce. Mientras, Alejo seguía notando preocupada a su pareja y volvía a tratar de saber porque está tan nerviosa desde la llegada de su amigo.

Irene le informaba a Bárbara de que su padre le obliga a acompañarle a la fiesta de los barones de Montegrés y ella se sorprendía de que no acuda Victoria en lugar de ella. Paralelamente, Victoria se mostraba molesta con su marido por ir al evento sin ella humillándola y haberle traicionado de esta manera.

Tras ello, Bárbara le decía a Leonardo que le da exactamente igual que Irene acuda a esa fiesta porque ella no piensa ir aunque él le dejaba claro que es el momento perfecto para proclamar su amor a los cuatro vientos. Asimismo, Irene le dejaba claro a Leonardo que hablará con su madre en la fiesta para dejarle claro que entre ellos no ha habido nada ni lo habrá.

Francisco le decía a Pepa que no debería dudar entre él y Martín y que le tiene que elegir a él porque es más atractivo y gracioso y le presionaba pidiéndole una cita al salir del trabajo.

Úrsula está preocupada por el movimiento de Rafael pero le dejaba claro a Ana que no piensa permitir que les delate delante de todos y que tiene una manera para detenerlo. Tras ello, no dudaba en pedir a Ana que confesara ante Rafael que fue ella la que sirvió la merienda la tarde que murió su hermano.

Por último, Matilde se presentaba ante Victoria para pedirle perdón por el error que cometió al encararse con ella y estar a punto de agredirla. Pero su suegra le dejaba claro que no se lo perdona y que a partir de ahora vivirá con el miedo de saber que puede arruinar su vida.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 22 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 259 de 'Valle Salvaje' del lunes 22 de septiembre

Victoria y Mercedes en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tras la confesión de Ana sobre que fue ella quién sirvió la merienda el día de la muerte de su hermano, Rafael no duda en presionarla para saber por qué no ha contado la verdad hasta ahora.

Bárbara se muestra feliz con Irene después de saber que el hijo de Adriana sigue vivo mientras su amiga celebra que hasta a su padre José Luis parece haberle cambiado el humor con la noticia. Además no duda en pedirle a su amiga que esté pendiente de Leonardo en la fiesta pues no termina de estar seguro de acudir.

Matilde está muy preocupada por cómo puede actuar Victoria con ella después de su afrenta pero Atanasio le tranquiliza diciendo que ahora José Luis está más preocupado por poder recuperar sus tierras que por otra cuestión.

Mercedes no duda en advertir a Victoria que tenga cuidado porque igual que ella ha despreciado a los barones venidos a menos puede darse un vuelco y que le ocurra lo mismo a ella ahora que José Luis podría quedarse sin las tierras.

Pepa le deja claro a Martín que tanto a él como a Francisco les considera dos muchachos estupendos. Paralelamente, Francisco le dice a su amigo que tienen que comportarse como son ellos y que sea la joven la que decida con quién quiere quedarse. Y Pepa ya tiene claro con quién quiere estar, pero el elegido es incapaz de contárselo al otro.

Luisa sigue tensa después de la llegada de don Tomás y Mercedes le deja claro a Alejo que el joven ha venido para reunirse con un mercader de la zona. Pero la doncella desconfía del verdadero motivo de su presencia.

Finalmente, José Luis le plantea a Victoria si cree que el hijo que espera Adriana es de Julio o de Rafael y termina también haciéndole la pregunta a Rafael. Por su parte, Rafael insiste a su amada que su padre solo busca su beneficio y que no debe dejarse embaucar.