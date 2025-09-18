Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 19 de septiembre: la traición a Victoria y el giro de Úrsula

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este jueves, Victoria le advertía a Adriana que a José Luis se le está agotando la paciencia y que en cualquier momento podría cambiar de opinión y estallar de la peor de las maneras.

Tras ello, Adriana le contaba a Rafael que tanto su padre como Victoria le están presionando para que acepte el acuerdo de una vez por todas y su amado le hacía una pregunta que podría cambiarlo todo: "¿alguna vez has pensado en vender las tierras?".

Asimismo, Rafael le dejaba claro a su padre que él se va a limitar a respetar la decisión de Adriana. Pero el duque le pedía que se ocupe de que su pareja acepte su propuesta o sino no aprobará su relación.

Luisa se quedaba sorprendida al ver en Valle Salvaje a don Tomás Requena, que pide brindar por su reencuentro. Y Alejo no dudaba en decirle a su pareja que la vio incómoda con el nuevo huésped y le solicitaba que le dijera toda la verdad sobre su relación. Mientras, Luisa trataba de saber a qué ha venido el joven.

Francisco le decía a Martín que tienen que presionar a Pepa para que elija con quién quiere estar de los dos tras haberse besado con ambos. Mientras, Martín trataba de quitárselo de la cabeza pues no quiere problemas.

Leonardo le anunciaba a Irene que su madre le ha invitado a un evento cerca de Valle Salvaje y que no está preparado para verla después de todo lo que pasó la última vez que se vieron. Además no dudaba en decirle a Bárbara que si va a esa fiesta es para defender que la quiere a ella y que no piensa casarse con Irene como le expresó en la misiva que le dejó a la Gálvez de Aguirre.

Pero además José Luis le anunciaba a Irene que ellos también están invitados a esa fiesta y que quiere que le acompañe. Paralelamente, el duque no dudaba en amenazar a su hijo Rafael con su vuelta al ejército para conseguir su objetivo.

Finalmente Rafael seguía insistiendo en conseguir que Ana le cuente toda la verdad sobre la merienda en la que su hermano terminó muriendo y Úrsula se encaraba con él amenazándole con contar a su tía y a su padre lo que se trae entre manos y él le devolvía el órdago diciendo que va a llevar a Ana ante ellos para que cuente toda la verdad ahora que sabe que fue ella quién mató a Julio.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 19 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 258 de 'Valle Salvaje' del viernes 19 de septiembre

Ana en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito pone a Luisa en jaque al preguntarle por Tomás y el motivo por el que le conoce. Mientras, Alejo sigue notando preocupada a su pareja y vuelve a tratar de saber porque está tan nerviosa desde la llegada de su amigo.

Irene le informa Bárbara de que su padre le obliga a acompañarle a la fiesta de los barones de Montegrés y ella se sorprende de que no acuda Victoria en lugar de ella. Paralelamente, Victoria se muestra molesta con su marido por ir al evento sin ella humillándola y haberle traicionado de esta manera.

Tras ello, Bárbara le dice a Leonardo que le da exactamente igual que Irene acuda a esa fiesta porque ella no piensa ir aunque él le deja claro que es el momento perfecto para proclamar su amor a los cuatro vientos.

Francisco no duda en decirle a Pepa que no debería dudar entre él y Martín y que le tiene que elegir a él porque es más atractivo y gracioso y le presiona pidiéndole una cita.

Úrsula está preocupada por el movimiento de Rafael pero le deja claro a Ana que no piensa permitir que les delate delante de todos y que tiene una manera para detenerlo y no duda en pedir a Ana que confiese que fue ella la que sirvió la merienda la tarde que murió su hermano.

Por último, Matilde se presenta ante Victoria para pedirle perdón por el error que cometió al encararse con ella y estar a punto de agredirla. Pero su suegra le deja claro que no se lo perdona y que a partir de ahora vivirá con el miedo de saber que puede arruinar su vida.