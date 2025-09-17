Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 18 de septiembre: Rafael pone en jaque a Úrsula

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este miércoles, Bárbara le pedía a Irene que se aleje de Leonardo y de ella. Por su parte, Leonardo le preguntaba a Irene que pueden hacer ahora después de que ella le mintiera al decirle que no sentía nada por él.

Victoria seguía muy enfadada porque su nuera estuviera dispuesta a pegarla y le dejaba claro a José Luis que tomará cartas en el asunto para que Matilde pague por lo que le hizo. Y Atanasio advertía a Matilde de que se enfrentan a un problema muy serio.

Francisco le decía a su amigo Martín que lamenta que se vaya de 'Valle Salvaje' y tener que separarse de nuevo. Por su parte, Alejo recibía la visita de don Tomás Requena, amigo de Luisa y que promete poner todo patas arriba.

Adriana insistía a Rafael que nota a su bebé dentro de ella pero él le recordaba que el galeno le dijo que no y por ello el médico regresaba a la Casa Grande para saber si el bebé de Adriana está vivo o no.

Asimismo, José Luis no dudaba en presionar a Adriana para que tome una decisión sobre el acuerdo que le propuso y ella le pedía más tiempo y le dejaba claro que quién perdió las tierras de Valle Salvaje fue él pero su suegro le decía que no ponga las cosas tan difíciles.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 18 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 257 de 'Valle Salvaje' del jueves 18 de septiembre

Bárbara y Leonardo en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le advierte a Adriana que a José Luis se le está agotando la paciencia y que en cualquier momento podría cambiar de opinión y estallar de la peor de las maneras.

Tras ello, Adriana le cuenta a Rafael que tanto su padre como Victoria le están presionando para que acepte el acuerdo de una vez por todas y su amado le hace una pregunta que podría cambiarlo todo: "¿alguna vez has pensado en vender las tierras?".

Asimismo, Rafael le deja claro a su padre que él se va a limitar a respetar la decisión de Adriana. Pero el duque le pide que se ocupe de que su pareja acepte su propuesta o sino no aprobará su relación.

Luisa se queda sorprendida al ver en Valle Salvaje a don Tomás Requena, que pide brindar por su reencuentro. Y Alejo no duda en decirle a su pareja que la vio incómoda con el nuevo huésped y le pide que le diga toda la verdad sobre su relación. Mientras, Luisa trata de saber a qué ha venido el joven.

Francisco le dice a Martín que tienen que presionar a Pepa para que elija con quién quiere estar de los dos tras haberse besado con ambos. Mientras, Martín trata de quitárselo de la cabeza pues no quiere problemas.

Leonardo le anuncia a Irene que su madre le ha invitado a un evento cerca de Valle Salvaje y que no está preparado para verla después de todo lo que pasó la última vez que se vieron. Además no duda en decirle a Bárbara que si va a esa fiesta es para defender que la quiere a ella y que no piensa casarse con Irene como le expresó en la misiva que le dejó a la Gálvez de Aguirre.

Pero además José Luis le anuncia a Irene que ellos también están invitados a esa fiesta y que quiere que le acompañe. Paralelamente, el duque no duda en amenazar a su hijo Rafael con su vuelta al ejército para conseguir su objetivo.

Finalmente Rafael sigue insistiendo en conseguir que Ana le cuente toda la verdad sobre la merienda en la que su hermano terminó muriendo y Úrsula se encara con él amenazándole con contar a su tía y a su padre lo que se trae entre manos y él le devuelve el órdago diciendo que va a llevar a Ana ante ellos para que cuente toda la verdad ahora que sabe que fue ella quién mató a Julio.