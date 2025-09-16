Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 17 de septiembre: el giro con el bebé de Adriana y una llegada sorpresa

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este martes, Victoria irrumpía en la Casa Grande contándole a José Luis que Matilde la ha agredido y que Atanasio fue testigo de todo lo que pasó entre ambas. Después Atanasio advertía a Matilde que haber perdido los estribos de esa manera con Victoria solo acarreará problemas.

Rafael también se encaraba con su padre por haber tenido el coraje de pedirle a Adriana que confíe en él con todo lo que les ha hecho y que ese trato es una trampa.

Por otro lado, Rafael no dudaba en decirle a Ana que sabe a ciencia cierta que le mintió cuando le dijo que no fue ella quién sirvió la merienda el día que su hermano Julio murió y le ponía contra las cuerdas. Úrsula hacía lo propio para tranquilizarla y que no hable ni cuente todo lo que pasó aquella tarde.

Francisco le comunicaba a Pepa que Martín ha decidido marcharse de Valle Salvaje. Por su parte, Leonardo le decía a Irene que Bárbara no puede prohibir que se vean y después es Bárbara la que le dejaba claro a Irene que sabe que Leonardo le gusta y que por eso trató de hacer ver ante doña Amanda que es la mejor esposa para su hijo.

Victoria proponía a José Luis castigar a Matilde azotándola delante de todos en el templete después de estar a punto de agredirla. Un gesto que puede suponer su fin en el Valle.

Por último, Adriana asegura que nota a su bebé y que su hijo está vivo después de que el galeno asegurara hace unos días tras su desvanecimiento que lo había perdido.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 17 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 256 de 'Valle Salvaje' del miércoles 17 de septiembre

Leonardo recibe una visita en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara le pide a Irene que se aleje de Leonardo y de ella. Por su parte, Leonardo le pregunta a Irene que pueden hacer ahora después de que ella le mintiera al decirle que no sentía nada por él.

Victoria sigue muy enfadada porque su nuera estuviera dispuesta a pegarla y le deja claro a José Luis que tomará cartas en el asunto para que Matilde pague por lo que le hizo. Y Atanasio advierte a Matilde de que se enfrentan a un problema muy serio.

Francisco le dice a su amigo Martín que lamenta que se vaya de 'Valle Salvaje' y tener que separarse de nuevo. Por su parte, Alejo recibe la visita de don Tomás Requena, amigo de Luisa

Adriana insiste a Rafael que nota a su bebé dentro de ella pero él le recuerda que el galeno le dijo que no y por ello el médico regresa a la Casa Grande para saber si el bebé de Adriana está vivo o no.