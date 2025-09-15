Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 16 de septiembre: la agresión de Matilde a Victoria

Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este lunes, Bárbara compartía con Mercedes que cree que José Luis le ha tendido una trampa a Adriana y no entiende como su hermana no es capaz de verlo. También Mercedes cree que su cuñado está utilizando a Adriana para tenderle una trampa.

Paralelamente, Irene no dudaba en dejarle claro a Bárbara que ella no fue una maleducada con la madre de Leonardo como si lo fue ella y que por muchas razones que tuviera nada justificaba la actitud que tuvo con doña Amanda.

Francisco le revelaba a Rafael que encontró a Ana en el vestíbulo el día de la muerte de Julio diciéndole a Úrsula que sería ella quién serviría la merienda alimentando las sospechas de Rafael sobre la culpabilidad de Úrsula. Aunque después Ana le aseguraba que ella no sirvió esa merienda.

Por su parte, Victoria le pedía a Adriana que sea más discreta con sus encuentros románticos con Rafael porque José Luis no está de humor y podría reaccionar de cualquier manera. Además, le dejaba claro que solo quiere estar a su lado y cuidarla para que todos puedan vivir en paz. Paralelamente, también trataba de reconciliarse con José Luis pero él no entiende por qué le engañó con la muerte de Pilara.

Mercedes decidía hablar con Adriana para advertirla de que José Luis les prometió paz, concordia y abundancia a la Casa Pequeña y que jamás cumple con su palabra. Y Bárbara le preguntaba a Leonardo si le parece bien que su hermana Adriana esté renunciando a todo por Rafael mientras él le dejaba claro que eso es lo que hizo él por estar con ella.

Martín le decía a su amigo Francisco que seguir en Valle Salvaje y entorpecer su relación con Pepa no sería bueno para ninguno de los tres y que lo único que desea es ser feliz.

Mercedes no se amilanaba y se encaraba con Victoria dejándole claro que lo único que ha conseguido es casarse con un hombre que está en la ruina después de años soñando con lujos y maniobrando en la sombra. También Matilde se atrevía a enfrentarse con la que fue su suegra advirtiendo que le hará pagar por todo el daño que le ha hecho.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 16 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 255 de 'Valle Salvaje' del martes 16 de septiembre

Victoria y José Luis en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria irrumpe en la Casa Grande contándole a José Luis que Matilde la ha agredido y que Atanasio fue testigo de todo lo que pasó entre ambas. Después Atanasio advierte a Matilde que haber perdido los estribos de esa manera con Victoria solo acarreará problemas.

Rafael también se encara con su padre por haber tenido el coraje de pedirle a Adriana que confíe en él con todo lo que les ha hecho y que ese trato es una trampa.

Por otro lado, Rafael no duda en decirle a Ana que sabe a ciencia cierta que le mintió cuando le dijo que no fue ella quién sirvió la merienda el día que su hermano Julio murió y la pone contra las cuerdas. Úrsula hace lo propio para tranquilizarla y que no hable y cuenta todo lo que pasó aquella tarde.

Francisco le comunica a Pepa que Martín ha decidido marcharse de Valle Salvaje. Por su parte, Leonardo le dice a Irene que Bárbara no puede prohibir que se vean y después es Bárbara la que le deja claro a Irene que sabe que Leonardo le gusta y que por eso trató de hacer ver ante doña Amanda que es la mejor esposa para su hijo.

Victoria propone a José Luis castigar a Matilde azotándola delante de todos en el templete después de estar a punto de agredirla. Un gesto que puede suponer su fin en el Valle.