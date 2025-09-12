Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 15 de septiembre: Victoria, triplemente amenazada

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este viernes, Adriana le contaba a Bárbara la propuesta de José Luis de poder vivir libremente su amor con Rafael a cambio de devolverle sus tierras.

Por su parte, Victoria le confesaba José Luis el motivo por el que estuvo detrás de la muerte de Pilara y le revela que su mujer se enteró de que las tierras de Valle Salvaje pertenecían a su hermano Evaristo y que estaba a punto de echar a perder todos sus planes. Toda esta revelación hace que el matrimonio entre ambos quede muy tocado.

Bárbara le decía a Leonardo que tiene claro que Irene no dudó en hacer un papel delante de su madre para engatusarla y demostrar que era la novia perfecta para su hijo porque está enamorada de él y no soporta que ellos estén juntos.

Isabel trataba de hablar con Francisco para saber el motivo por el que Martín ha decidido abandonar Valle Salvaje y él le decía que su amigo no se marcha. Mientras, Atanasio también trataba de descubrir por qué Martín ha decidido irse.

Adriana consultaba con Mercedes el pacto que le ha propuesto José Luis dejándole claro que le parece una buena decisión pues ahora lo único que desea es poder estar con Rafael. Paralelamente, José Luis le advertía a Adriana que si no acepta el pacto tendrá serias consecuencias y tanto Adriana como Rafael le daban al duque la peor de las noticias.

Finalmente, Francisco le revelaba a Rafael que la doncella que sirvió la merienda el día que su hermano Julio murió fue Ana.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 15 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 254 de 'Valle Salvaje' del lunes 15 de septiembre

Ana y Rafael en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara comparte con Mercedes que cree que José Luis le ha tendido una trampa a Adriana y no entiende como su hermana no es capaz de verlo. También Mercedes cree que su cuñado está utilizando a Adriana para tenderle una trampa.

Paralelamente, Irene no duda en dejarle claro a Bárbara que ella no fue una maleducada con la madre de Leonardo como si lo fue ella y que por muchas razones que tuviera nada justificaba la actitud que tuvo con doña Amanda.

Francisco le revela a Rafael que encontró a Ana en el vestíbulo el día de la muerte de Julio diciéndole a Úrsula que sería ella quién serviría la merienda alimentando las sospechas de Rafael sobre la culpabilidad de Úrsula. Aunque después Ana le asegura que ella no sirvió esa merienda.

Por su parte, Victoria le pide a Adriana que sea más discreta con sus encuentros románticos con Rafael porque José Luis no está de humor y podría reaccionar de cualquier manera. Además, le deja claro que solo quiere estar a su lado y cuidarla para que todos puedan vivir en paz. Paralelamente, también trata de reconciliarse con José Luis pero él no entiende por qué le engañó con la muerte de Pilara.

Mercedes decide hablar con Adriana para advertirla de que José Luis les prometió paz, concordia y abundancia a la Casa Pequeña y que jamás cumple con su palabra. Y Bárbara le pregunta a Leonardo si le parece bien que su hermana Adriana esté renunciando a todo por Rafael mientras él le deja claro que eso es lo que hizo él por estar con ella.

Martín le deja claro a su amigo Francisco que seguir en Valle Salvaje y entorpecer su relación con Pepa no sería bueno para ninguno de los tres y que lo único que desea es ser feliz.

Mercedes no se amilana y se encara con Victoria dejándole claro que lo único que ha conseguido es casarse con un hombre que está en la ruina después de años soñando con lujos y maniobrando en la sombra. También Matilde se atreve a enfrentarse con la que fue su suegra dejándole claro que le hará pagar por todo el daño que le ha hecho.