TVE lanza estas taquilleras películas para deslucir a 'Supervivientes All Stars' y 'La Agencia' en Telecinco

A la espera de lanzar algunas de sus grandes apuestas para esta temporada como la nueva temporada de 'Late Xou' con Marc Giró el próximo martes 16 de septiembre; TVE ha querido ofrecer esta semana una de las trilogías de cine que más éxito en audiencias para luchar contra 'Supervivientes All Stars' o el estreno de 'La agencia' en Telecinco.

Hablamos de 'The Equalizer', una trilogía de acción protagonizada por Denzel Washington que cada vez que se emite en televisión suele obtener grandes datos de audiencia. Este martes, La 1 emitió la primera entrega justo después de 'La Revuelta' con gran resultado pues anotó un 13,5% y 855.000 espectadores frente al estreno de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' en Telecinco, que lideró la noche con un 14,6% y 880.000 espectadores.

Este miércoles, La 1 de TVE emitirá la segunda parte de 'The equalizer' para hacer frente a 'Juego de pelotas', que arrancó con gran éxito la semana pasada en Antena 3, y sobre todo al estreno de 'La agencia', la nueva serie de Telecinco.

Y para concluir este ciclo dedicado a la trilogía protagonizada por Denzel Washington, La 1 ofrecerá este jueves, 11 de septiembre a partir de las 23:10 horas tras 'La Revuelta' la tercera entrega con la que se enfrentará a 'La encrucijada' en Antena 3, al regreso de 'Horizonte' con Iker Jiménez en Cuatro y a la segunda gala de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco.

🦹🏽‍♂️✨ Vive la trilogía legendaria de ‘The Equalizer’ desde hoy hasta el jueves.



📺 No te la pierdas después de @LaRevuelta_TVE, en @La1_tve.pic.twitter.com/kWhf2HQWdn — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 9, 2025

Sinopsis de 'The Equalizer 2' (Miércoles 10 de septiembre a las 23:10h)

Robert McCall (Denzel Washington) garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y los oprimidos, pero ¿Cuánto de lejos llegará cuando se trate de alguien a quien quiere?

Sinopsis de 'The Equalizer 3' (Jueves 11 de septiembre a las 23:10h)

Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall ha luchado para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos. Mientras está en Sicilia, en el sur de Italia, descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local. A medida que los acontecimientos comienzan a complicarse, McCall entiende lo que tiene que hacer: proteger a sus amigos enfrentándose a la temida mafia.