Telecinco sorprendía a mediados de julio al anunciar que 'First Dates' abandonaba Cuatro y se emitiría en el access de Telecinco durante todo el verano. Un movimiento que poco a poco dio sus frutos siendo el único espacio de la cadena que superaba el doble dígito en agosto.

Tras el aceptable funcionamiento de 'First Dates' en el access de Telecinco durante el verano se abría un gran dilema en la cadena de Mediaset sobre el futuro del dating show de Carlos Sobera de cara a la nueva temporada y si se mantendría en la cadena principal o volverá a Cuatro para hacer hueco a 'Supervivientes All Stars'.

Pues bien, después de que Mediaset haya mantenido la incertidumbre sobre si 'Supervivientes All Stars' arrancaría a las 22:00 horas o después de 'First Dates' en la presentación del reality en el FesTVal, y tampoco publicar la programación del jueves hasta este mismo miércoles; Telecinco ya ha confirmado que el reality comenzará a su hora habitual y que por tanto no se emitirá el dating que presenta Carlos Sobera.

Telecinco cancela 'First Dates' de su parrilla este jueves y su futuro es incierto

Pero lo llamativo es que 'First Dates' desaparece totalmente de la programación de Mediaset este jueves pues tampoco emitirá ninguna entrega en Cuatro, que por el momento va a seguir ofreciendo reposiciones de 'Viajeros Cuatro' en access prime time, pese a sus bajos índices de audiencia.

Es por ello por lo que la gran incógnita es qué va a pasar con 'First Dates' y cuál es el futuro más inmediato del formato. Parece obvio que los martes y los jueves 'Supervivientes All Stars' arrancará a las 22:00 horas. Pero lo que no está claro es por qué apostará Telecinco para ser el access prime time del lunes y miércoles: si programará el dating de Carlos Sobera de forma intermitente o si apostará por la última hora de 'Supervivientes All Stars' con Laura Madrueño, como ha sido habitual hasta ahora.

Y es que pese a la insistencia de los medios de comunicación en todas y cada una de las ruedas de prensa que Mediaset ha realizado en el FesTVal de Vitoria, el grupo de comunicación ha declinado aclarar qué pasará con 'First Dates' y cuáles son sus planes de programación inminentes. Así que habrá que esperar unos días para saber cuál será el telonero de 'El precio de...', el nuevo programa de Santi Acosta el próximo lunes ante el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano y del estreno de 'La Agencia' el miércoles, que la cadena ya ha anunciado para las 23:00 horas.