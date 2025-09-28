'Sueños de libertad', avance semanal del 29 de septiembre al 3 de octubre: el posible embarazo de Begoña y Gabriel, acorralado

'Sueños de libertad' está de celebración pues este miércoles cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Irene descubría que su hermano ha fallecido justo cuando estaba Damián con él en la habitación. Por ello, empieza a sospechar de que el De La Reina pudiera tener que ver con la muerte de don Pedro. Mientras, Digna empezaba a temer con que Damián tome medidas y le denuncie a la guardia civil.

Gabriel trataba de recomponer su relación con Begoña después de que le rechazara cuando ella le preguntó por su padre y ella también le pedía perdón por no haber tenido tacto con el asunto y ambos terminaban besándose.

Irene acudía a contarle a Cristina que don Pedro ha muerto y su hija no dudaba en apoyarle en estos duros momentos. Paralelamente, Damián informaba a toda la familia del fallecimiento de Carpena. Tras ello, el De La Reina no dudaba en tener una conversación con Andrés por su inquietud sobre que salga a la luz lo que pasó con don Pedro.

En la fábrica, Tasio sigue estando completamente sobrepasado con el cargo de director y Carmen no dudaba en apoyarle. Pero la encargada de la tienda también defendía a Marta ante lo sucedido con la venta privada pues es consciente de lo mal que lo está pasando la De La Reina desde la marcha de Fina y le comentaba lo sucedido a Andrés. Mientras, Luz y Begoña celebraban que han conseguido un ungüento que han desarrollado.

Gabriel no para de darle vueltas a lo del topo de don Pedro y empieza a pensar que pudo ser Marta. Por último, tras su conversación con Carmen, Andrés no dudaba en preocuparse por el estado de Marta y sus problemas con el alcohol pues todo puede terminar afectando a su trabajo en la fábrica.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 22 al viernes 26 de septiembre:

Capítulo 403 de 'Sueños de libertad' - Lunes 29 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel sigue obsesionado por descubrir quién era el topo de don Pedro y por tanto la persona que traicionó a los De La Reina y empieza a sospechar que puede ser Pelayo y decide interrogarle. Después, Gabriel excluye a María de lo que ha hablado con Pelayo y deja plantada a Begoña para reencontrarse con Isabel en el hotel. El explosivo regreso de la ex secretaria va a suponer un giro a la trama, cuando empiece a recelar de las excusas de su prometido.

En el velatorio de don Pedro, Digna se muestra incapaz de sentir pena por la muerte de quién era su marido. Después, Irene le confiesa a Cristina que don Pedro le ocultó la verdad sobre el paradero de su padre biológico y la joven siente decepción tras ver que su tío la volvió a traicionar antes de morir. Después ella trata de buscar refugio en Luis pero el perfumista le rechaza y ella huye avergonzada.

En la fábrica, Tasio sigue sin sentirse cómodo en el puesto de director y más al ver que Andrés está más preparado que él. Pero su hermano le deja claro que él no está hecho para estar en un despacho y le anima a confiar en sí mismo. Paralelamente, Carmen trata de reforzar la autoestima de su marido.

Marta, rota de dolor decide guardar todas las cosas de Fina en la habitación en la que hacía el revelado de fotos. Pelayo la descubre y la pareja termina teniendo un fuerte enfrentamiento cuando él le dice a su mujer que debe aceptar que su amada no volverá. Por su parte, Manuela trata de animar tanto a Claudia como a Damián después del entierro de don Pedro.

Luis y Joaquín se muestran inquietos por la posible denuncia que pueda hacer Damián a su madre y no dudan en presionarle para saber cuál es su postura. Tras ello, Damián acude a casa de los Merino y allí decide contarle a Digna que fue don Pedro quién dejó morir a Jesús. Él le deja claro que no la va a denunciar pero no puede perdonarle que no contara nada hasta ahora.

Capítulo 404 de 'Sueños de libertad' - Martes 30 de septiembre

Tras pasar la noche con ella, Gabriel se despide de Isabel dándole largas cuando le propone disfrutar todo el día juntos. En el desayuno, la ex secretaria de Jesús descubre una fotografía que lo puede cambiar todo pues ve en el periódico una fotografía de su prometido con los De La Reina y decide llamar a la fábrica para preguntar por él pero nadie dice conocer a Dámaso Úbeda.

Digna se sincera con sus hijos y les confiesa toda la verdad sobre la muerte de Jesús después de que Damián le contara que fue don Pedro quién le dejó morir. Una noticia que le alivia al no sentirse tan culpable de la muerte de su sobrino. Pero la inminente apertura del testamento de don Pedro la vuelve a inquietar.

En la fábrica, Tasio hace las paces con Andrés y también con Irene entonando el mea culpa por haber pagado con ellos su frustración por no hacerse al puesto de director. Pero ahora se enfrenta a otro revés inesperado con la decisión de Marta de apartarse de su trabajo temporalmente hasta que se recupere de la marcha de Fina. Ambos acuerdan que sea Carmen quien la sustituya mientras que Gema asciende a encargada de la tienda.

Por otro lado, Luis habla con Joaquín y le confiesa que Cristina ha vuelto a intentar besarle y que los sentimientos de la joven hacia él complican su trabajo en el laboratorio. Mientras, Cristina decide abrirse con Claudia y le plantea que quizás tiene que dejar la colonia para olvidarse del Merino. Y en la cantina, Gaspar se prepara para su último día con una Claudia triste por su marcha. Paralelamente, Luz y Luis tienen un acercamiento con la ayuda del perfumista a su mujer con el ungüento para quemaduras.

Por último, Isabel se presenta en la colonia y Gema no duda en confrontarla y en pedirle que se vaya de allí después de todas las traiciones que les hizo. La ex secretaria le confiesa que solo está buscando a su prometido y Gema decide ir a avisar a Joaquín pero este está reunido con Gabriel y este se queda preocupado al saber que su prometida está por la colonia. Y Begoña empieza a mostrar síntomas de un posible embarazo.

Capítulo 405 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 1 de octubre

Después de que Gema la expulsara de la colonia, Isabel se mantiene por los alrededores y espía a su prometido mientras habla con Tasio. Es entonces cuando la ex secretaria descubre la verdadera identidad de su pareja. Tras ello, Isabel no duda en encararse con Gabriel y pese a las excusas del abogado no consigue convencerla.

Damián y Pelayo se enteran de la decisión de Marta de dejar su trabajo en la empresa y ambos tratan de convencerla para que se eche para atrás pero aunque no les hace gracia deciden apoyarla. Para evitar problemas y habladurías acuerdan decir que Marta se aparta de su trabajo porque está centrada en la carrera política de su marido.

Digna, Irene, Cristina y Claudia se reúnen en la casa de los Carpena ante la apertura del testamento de don Pedro. Y las últimas voluntades del empresario caen como un jarro de agua fría pues le deja todas las acciones de Perfumerías de la Reina a su sobrina Cristina mientras Claudia recibirá un sueldo vitalicio de 9.000 pesetas al mes. Irene solo se queda con la mansión de Toledo mientras que la casa de Madrid va a parar a las monjas. Y Digna recibe una carta y la confesión firmada de Jesús. Tras ello, la mujer decide quemarla. Y cuando Digna le cuenta la verdad sobre la muerte de Jesús, Irene decide hablar con Damián para saber lo que pasó la noche en la que don Pedro murió. Por

Gabriel se abre con María y le confiesa la situación que atraviesa después de que Isabel haya descubierto todos sus secretos y su verdadera identidad. Ella le aconseja que si quiere recuperar a Isabel tiene que pedirle perdón y recurrir a su amor para conseguir manipularla y ganársela si no quiere que su plan de acabar con los De La Reina se vaya al garete. Después, Begoña y Julia interrumpen al abogado cuando se prepara para encontrarse con Isabel y Gabriel termina pagándolo con la niña.

En la tienda, Gema propone hacer un anuncio para televisión para relanzar las ventas de Pasión Oculta y aunque no está convencida del todo, Carmen acepta y contacta con la actriz Emma Govantes para que sea la imagen de la colonia. Mientras, en la cantina Tasio y Claudia se despiden de Gaspar aunque parece que finalmente el dueño ha recapacitado y puede dar marcha atrás a su decisión de traspasar el negocio.

Por último, Gabriel trata de recuperar a Isabel cuando ella está dispuesta a llamar a los De La Reina para contarles toda la verdad sobre el abogado. Pero finalmente él consigue manipular a su prometida.

Capítulo 406 de 'Sueños de libertad' - Jueves 2 de octubre

Gabriel consigue reconquistar a Isabel y que esta desista de avisar a los De La Reina de los secretos de su prometido. El problema es que para conseguirlo ha tenido que contarle todo su plan de venganza por lo que se encuentra en una situación complicada si su prometida le descubre.

Irene trata de buscar entre las pertenencias de su hermano alguna pista sobre el paradero de Jose y no duda en proponerle a su hija que se vaya a vivir con ella a la mansión de Toledo. Pero Cristina le dice a su madre que está pensando en marcharse pues se ha enamorado de Luis y no debe seguir trabajando a su lado. Además planea vender sus acciones en la fábrica lo que podría alterar los equilibrios de poder.

Después de que Gabriel haya estado fuera varias noches empieza a ponerle contra las cuerdas. Por un lado, Begoña se muestra bastante recelosa por la actitud del abogado y sus intentos por reconquistarla. Mientras que María le advierte a su socio de que tanto Damián como Andrés están empezando a desconfiar de él.

Raúl recibe una propuesta de "El cuerdas" pues le ofrece ser el sustituto de un piloto en las pruebas de las carreras. Una oferta que al ex chófer le hace mucha ilusión pero es consciente de que eso le puede alejar de Claudia. Por ello, opta por guardar de momento silencio igual que hace ella con el dinero que va a recibir por herencia de don Pedro. Asimismo, Gaspar le aconseja a Raúl que no acepte ese trabajo.

Marta no aguanta más y decide abrirse con Andrés confesándole toda la verdad sobre lo que pasó con Santiago en la casa de los montes y que después de su asesinato sabe que Fina nunca volverá.

Capítulo 407 de 'Sueños de libertad' - Viernes 3 de octubre

Gabriel se ve acorralado por todos ante su desaparición durante las últimas noches y trata de buscar excusas sobre sus viajes a Madrid para conseguir disipar las sospechas de Andrés y Damián.

Cristina le cuenta a Luis sus intenciones de marcharse de la colonia y el se queda descolocado al pensar que puede perder para siempre a la joven cuando Luz les descubre juntos. Tras ello, Cristina decide visitar a Luz en el dispensario para contarle la verdad sobre su beso. Y después, Luz y Luis vuelven a vivir un tenso momento.

Gaspar acude a casa de los De La Reina para contarle a Manuela que ha decidido quedarse en Toledo y seguir con la cantina y le propone retomar su amistad. Por su parte, Raúl decide hacer caso omiso a los consejos del dueño de la cantina y acepta la oferta de "El Cuerdas" para ser piloto en pruebas de las carreras. Eso sí no duda en ocultárselo a Claudia para evitar problemas con ella y le dice que se va a quedar en el taller trabajando. Algo que provoca que ella se empiece a arrepentir de no contarle a su pareja lo de su sueldo vitalicio.

Pelayo no duda en recriminarle a Marta que le haya contado todo lo que pasó con el asesinato de Santiago a Andrés. Por su parte, Irene acude a Damián para que le ayude a encontrar el paradero de José ahora que tienen un nuevo hilo del que tirar gracias al inspector.

Tasio respira por fin al ver que se resuelven algunos problemas de la empresa. Por último Begoña decide ocultarle a Gabriel sus sospechas de que puede estar embarazada pues no termina de fiarse de las excusas del abogado sobre sus viajes a Madrid.