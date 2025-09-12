Su estreno es inminente en Movistar+ y va a suceder a 'La Unidad': una serie de 6 episodios sobre el CNI

Movistar Plus+ sigue con la maquinaria de la ficción. Tras presentar 'Poquita Fe' en el FesTVal; ahora la plataforma ha presentado 'El Centro' en el South International Series Festival de Cádiz, al que asiste El Televisero. Esta nueva apuesta de ficción sobre el CNI también lanzado el tráiler y ha anunciado el estreno para el próximo 9 de octubre.

Con 'El Centro', que constará de seis episodios de 50 minutos, Movistar Plus+ busca repetir el éxito de 'La Unidad', la serie de Dani de la Torre sobre una unidad antiterrorista de la policía nacional perteneciente a la Comisaría General de Información. Ahora la nueva ficción se trasladará al Centro Nacional de Inteligencia del que tanto se ha hablado en los últimos meses por la relación de Bárbara Rey con el rey emérito.

'El Centro' ofrece una visión íntima, emocional y realista del mundo de la Inteligencia: explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de integrantes de inteligencia del CNI en un mundo convulso. Esta nueva serie profundiza en el lado humano de los personajes y su sacrificio personal sin reconocimiento.

Movistar Plus+ apuesta por adentrarse en el universo del espionaje español con un tono cosmopolita y humano. Un proyecto que nace de la inquietud creativa de su director David Moreno, que lo resume en una frase en el South International Series: "Tenía muchas ganas de hacer una serie de espías". La ficción que evita apoyarse en un decorado fijo para mostrar escenarios cambiantes, se acerca más al thriller europeo de los 2000 que al modelo clásico estadounidense".

El resultado es una serie que, en palabras de su productos ejecutivo, Fran Araújo, se concibió como "un sueño conjunto por representar la realidad española y lo público, la base de nuestra sociedad".

Esta nueva serie de Movistar Plus+ es una combinación perfecta de acción, intriga y drama: más allá del suspense y cuyo reparto encabezan Juan Diego Botto ('Todos mienten'), Elena Martín ('Creatura'), Israel Elejalde ('Las noches de Tefía'), Elisabet Casanovas ('La ruta'), Clara Segura ('El 47'), Tristán Ulloa ('El caso Asunta'), David Lorente ('Buscando a Coque') y Nacho Sánchez ('Mantícora'). La ficción está creada por David Moreno (coguionista de 'El Inmortal' y 'Fariña'), dirigida por David Ulloa ('Ni una más', 'La chica de nieve') y con guion de David Moreno, Raúl López y Eva Saiz.

Presentación de 'El Centro' en el South International Series Festival de Cádiz. | El Televisero

Durante la rueda de prensa en el marco del South International Series Festival, Clara Segura, quien encarna a la líder ejecutora del CNI ha asegurado que siempre le ha fascinado conocer de dónde vienen esas figuras invisibles del Estado: "cuando todo va bien nadie se entera, porque no pasa nada".

Elena Martín, que interpreta a una periodista corresponsal, subraya que la construcción de su papel pasó por comprender los inicios y la motivación de estos profesionales. Tras hablar con Cristina Solías, corresponsal en Moscú, entendió "la adrenalina de tener en tus manos una información valiosa y de estar en un lugar en el que tu vida está en riesgo".

Por su parte, Elisabet Casanovas ha reconocido que el reto estaba en escapar de los clichés: "queríamos huir de ciertas ideas preconcebidas de lo que es ser espías, porque detrás de esas personas hay miedos y recorridos personales".

La primera serie española que recibe la colaboración directa del CNI, y que se diferencia de 'La Unidad'

Cartel oficial de 'El centro' de Movistar Plus+

Una de las claves del realismo de la nueva apuesta de ficción de Movistar ha sido la colaboración directa con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según Carla Pérez de Albéniz, productora ejecutiva, esta alianza fue decisiva: "ha hecho que la serie sea más creíble".

El propio equipo explica que buscaban autenticidad, haciendo un retrato más íntimo que heroico, donde los personajes no solo se mueven por acción y estrategia, sino también por sus dilemas internos. "Quería entrar de verdad en este mundo. Lo más verosímil, y eso implica quitarte ideas preconcebidas de la cabeza", añade Casanovas.

El lanzamiento de 'El Centro' inevitablemente ha suscitado comparaciones con 'La Unidad', otro éxito de la plataforma española sobre cuerpos de seguridad. Pero el equipo insiste en marcar las distancias.

Carla admite ser seguidora de esa producción, aunque señala: "Para mi gusto es muy diferente, aparte del guion y la dirección". Fran coincide en que "también es una serie coral, pero están adscritas a géneros distintos. Si la gente nos asocia con La Unidad sería increíble, porque fue una serie que funcionó muy bien".

El equipo creativo advierte además que 'El Centro' apuesta por un ritmo más pausado y humano: "Cuidado con poner todas las tomas de acción en el tráiler, porque la serie tiene más elementos de ir poco a poco", recuerda Fran.

La vocación internacional del proyecto también se hace notar. "Las expectativas son altas porque es un código que viaja muy bien entre países, como es el de un centro de investigación", remata el productor.

Sinopsis de 'El centro', la nueva serie de Movistar Plus+

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, 'El Centro' es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas.

La serie es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los integrantes del servicio de inteligencia español, mientras navegan entre la lealtad, la traición y el deber.