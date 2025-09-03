'Sin Gluten', la única serie a la vista en TVE, se verá de maratón este otoño con este plan de emisión

RTVE ha presentado su única apuesta de ficción en este FesTVal 2025, 'Sin Gluten'. Una nueva comedia protagonizada por Diego Martín, acompañado de un reparto muy coral en el que figuran Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero. La serie también apuesta por el nuevo talento con otros nombres como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video, Sin Gluten está creada por Araceli Álvarez de Sotomayor (cocreadora de 'Machos Alfa' y 'Muertos S.L.' y guionista de 'La que se avecina'), Javier Aguayo y Germán Aparicio. La serie contará con 8 episodios de 40 minutos que se emitirán en cuatro noches, de dos en dos.

Se trata de una ficción ágil, fresca y gamberra, cuya acción transcurre en una escuela de cocina y que, con un tono cercano y humorístico, aborda temas como la redención, la inclusión social y las segundas oportunidades. El protagonista, Ricardo, es un famoso chef que, tras caer en desgracia por su adicción al alcohol, se ve obligado a reinventarse como profesor en un centro de formación para personas en riesgo de exclusión social.

María Izaguirre, Directora de Comunicación de RTVE, ha conducido la rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz que ha contado con la presencia de El Televisero, y ha resumido el espíritu con el que la cadena pública afronta el estreno de la única ficción española promocionada para este curso, tras meses sin testar ninguna: "En TVE queremos pasarlo bien. Llega una nueva serie que nos hace sonreír".

"El cuerpo nos pide más comedia que nunca, después de tanta serie de época y thrillers"

Presentación de 'Sin Gluten' en el FesTVal

José Pastor, responsable de Ficción de RTVE, ha profundizado en el valor estratégico del proyecto: "El cuerpo nos pide más comedia que nunca y, sin embargo, tenemos menos comedia que nunca. Después de tanta serie de época y thrillers, necesitábamos una comedia para reírnos. Teníamos aquí la receta perfecta. Creo que hay un punto de frescura y de riesgo. 'Sin Gluten' es una serie atrevida, con un perfil urbano, que acerca la televisión pública a otros públicos y targets. La comedia es un género muy incluyente, y eso es lo bueno que tiene".



Desde Onza, Gonzalo Sagardía, productor ejecutivo, destaca el tono diferencial de la ficción: "Es una comedia con un tono muy especial. Es de esas series que ves con una sonrisa y que, en ocasiones, te arranca una carcajada. Es una ficción costumbrista, del día a día".

Los creadores de la serie, Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, coinciden en apuntar que 'Sin Gluten' es el resultado de un trabajo en equipo cargado de cariño. Araceli señala que "es nuestro primer proyecto juntos, y cuando haces las cosas con cariño, eso se traslada a la pantalla".

"Es una comedia coral, pero tiene muchas cosas diferentes. Hay muchos conflictos, todos tratados desde la comedia. Los personajes, con sus miserias, caerán bien". Respecto al rodaje, declaró que "ha sido duro porque hemos trabajado en pleno verano y con mucho calor, pero a nivel técnico ha sido muy placentero", ha añadido la creadora.

Mientras que otro de los creadores del proyecto, Javier Aguayo, ha añadido que "esto ha sido como volver a juntarte con los amigos del colegio para hacer cosas divertidas. Nos lo hemos pasado muy bien".

El elenco presente en el acto también ha aportado detalles de sus personajes y de la experiencia de rodaje. Diego Martín, protagonista de la serie, describe con humor su personaje Ricardo: "¿Lo mejor de Ricardo, mi personaje? Por ahí vamos a acabar pronto… (risas). Cocina bien, ya está (risas). Mi personaje es muy poco sereno. Está en constante reconstrucción, intentando recomponerse una y otra vez. Es un tipo arrogante que no ha sabido digerir el éxito que ha tenido y que, por no responsabilizarse de sus actos, se mete en muchos problemas".

Alicia Rubio, que interpreta a uno de los personajes clave, explica:

“El personaje de Ricardo, cuando entra en el centro, pone todo patas arriba y altera por completo la dinámica. Las miserias de mi personaje tienen mucho que ver con esa forma impulsiva de actuar que tiene”.

Por su parte, Antonio Resines ha aportado su toque de humor al describir su papel en la serie: "El que manda de verdad en la escuela es el conserje (risas). Ningún personaje es perfecto, y eso, para la comedia, es estupendo. Todo lo que pasa en esta serie podría pasar en la vida real. Lo bueno es que ocurren muchas cosas y todas son creíbles. Se ha creado un conjunto muy competente. Además, tengo escenas sexuales. Es un gran paso adelante para TVE (risas)".

Por último, Antonio Resines ha querido señalar que "si te dan una buena historia y un buen guion, y además puedes sacarle jugo a tu personaje, es muy de agradecer. Y si me paso la serie metido en la cama con una señora, pues había que hacerlo".

RTVE detalla su estrategia de emisión: cuatro noches de 80 minutos

A la pregunta sobre la duración de los episodios, José Pastor detalló entre risas que "los episodios no son cortos". Luego añadió que "la serie funciona tan bien que pensamos que, si dura un poco más, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que el espectador disfrute y pase más tiempo con nosotros, así que hemos apostado por una mayor duración".

Más tarde matizó sus palabras al aclarar que la serie "se emitirá con un formato especial: dos capítulos seguidos cada noche", de ahí esa "mayor duración". "Nos dimos cuenta de que esta fórmula funcionaba mucho mejor, porque un solo episodio sabía a poco. Queremos que el público se enganche, que se quede con ganas de más y que viva la historia de forma más completa en cada emisión.”

RTVE vuelve por tanto a apostar por la emisión de su ficción española en prime time a modo de maratón, y con su doble episodio de 80 minutos en total, 'Sin Gluten' se mantendrá en emisión durante sólo 4 semanas, desconociéndose aún la fecha del estreno.

Así es 'Sin Gluten'

Ricardo (Diego Martín) es un chef con una Estrella Michelin que, cegado por su ego y atrapado en una espiral de alcohol, pierde todo tras una noche en la que "mete la pata" más de lo habitual. Sin otra salida, regresa a la escuela de cocina que le dio su primera oportunidad, esta vez para convertirse en profesor.

Allí se encontrará con un grupo de alumnos muy diverso: jóvenes de familias acomodadas, becados en riesgo de exclusión social y personas que buscan una segunda oportunidad. A través de ellos, Ricardo redescubre su vocación y comprende que, al igual que en la cocina, la vida es más sencilla y auténtica cuando se vive con pasión.

'Sin Gluten' es una comedia intergeneracional que explora temas universales como la inclusión social, la ambición, la amistad, el amor y el trabajo en equipo.