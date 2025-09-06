Santi Acosta pone contra las cuerdas a Lydia Lozano en 'De Viernes': "¿Sigues pensando que soy el peor presentador?"

Lydia Lozano entró por la puerta grande a 'De viernes' con un repaso de su trayectoria en la cadena, a la que regresa después de dos años apartada tras el fin de 'Sálvame' e incluso se animó a bailar su primer chuminero con sus nuevos compañeros de programa. Sin embargo, las cuentas pendientes que tenía con Santi Acosta tras nombrarlo "el peor presentador de televisión actual" en una entrevista no se hicieron esperar.

Con las luces de plató apagadas, el antiguo rostro de 'La familia de la tele' avanzó en silencio hasta su nuevo sillón de colaboradora, donde contempló un montaje sobre sus mejores momentos en televisión a lo largo de los años. Sin embargo, al final del vídeo que le daba la bienvenida, un Santi Acosta con gesto más serio de lo habitual sorprendió a la periodista con una tajante cuestión.

Santi Acosta confronta a Lydia Lozano durante su debut en 'De viernes' por cómo le criticó

"Buenas noches Lydia, bienvenida a 'De viernes'. Solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Te gusto o sigues pensando que soy el peor presentador de Telecinco como dijiste?", lanzó el conductor del espacio de Telecinco mientras Lydia Lozano se preparaba para encontrarse con él y Beatriz Archidona en plató minutos más tarde, cuando la tensión entre ambos se hizo aún más evidente.

Santi Acosta: «¿Sigues pensando que soy el peor presentador de Telecinco?»



La recién estrenada colaboradora, que se sentaría justo después para arrancar su primera noche en el programa como entrevistada, se apresuró a saludar a la presentadora con dos besos, pero Acosta se mantuvo frío y distante dejando descolocada a la periodista. "Hola Santi, ¿no me das dos besos? Yo lo comprendo con todo lo que he dicho de ti…", señaló rápidamente la tertuliana para romper el hielo.

"¿Me vas a responder?", le insistió Santi Acosta sobre la clara cuestión que le había planteado ante su llegada al programa. "Yo te voy a pedir un favor, déjame hasta que acabe la noche y te lo contesto…", sugirió Lydia Lozano tratando de retrasar el incómodo momento. "Tenemos mucho de lo que hablar esta noche", terminó sentenciando el presentador sin perder el gesto de seriedad.

"Es el peor, se nota que no disfruta, no llama nada"

Y al final de la emisión, el presentador no dudó en recordar a la nueva colaboradora su promesa, obligándola a dar una respuesta. "Pues te voy a decir una cosa... Cómo has cambiado", confesó la periodista entre risas antes de fundirse en un abrazo con Santi Acosta, dejando claro que sus diferencias quedaban atrás de cara a iniciar esta nueva etapa en Telecinco.

Cabe recordar que Lydia Lozano se mostró muy crítica con el comunicador durante su paso por el pódcast de Nagore Robles en septiembre de 2024, cuando iniciaba temporada junto a sus compañeros de 'Ni que fuéramos' en TEN. "El peor, porque no me transmite nada, es Santi Acosta. Se nota que no disfruta, no se mueve y no le llama nada", aseguró en su día la televisiva.

La periodista y el presentador habían coincidido anteriormente en 'Enemigos íntimos' en Telecinco. "Yo estuve con él cuando se cayó la Torre Picasso y ahí cambió, porque él hacía sucesos en Telemadrid y le molaba eso. Pero si no te gusta el corazón, no lo hagas", resolvió la tertuliana, echando por tierra el trabajo de Acosta al frente de 'De viernes' junto a Beatriz Archidona.