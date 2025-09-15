Risto Mejide dice basta en Mediaset e impugna así a Perico Delgado por sus palabras en La Vuelta

Risto Mejide ha arrancado 'Todo es mentira' este lunes haciéndose eco de la masiva movilización que empañó el final de La Vuelta Ciclista este domingo en busca de justicia para el pueblo palestino. El presentador de Cuatro no ha dudado en aplaudir la actuación del pueblo condenando el genocidio, pero se ha mostrado más que crítico con cómo los partidos políticos se han apropiado de la masacre en Gaza para utilizarlo en su guerra por los votos.

"Esto es lo que pasa cuando le mantienes un pulso a la sociedad civil. Esto no tiene que ver con la política, ahora entrarán los políticos. Porque ya sabéis, Sánchez se apuntó hace una semana a la palabra genocidio y no ha parado de repetirla, pero hace una semana que la estrenó", ha comenzado advirtiendo el publicista, recordando que desde el espacio de Cuatro ya vaticinaron que "se iba a liar parda".

Risto Mejide, implacable sobre las protestas en La Vuelta: "La sociedad civil ha dicho basta"

Así, Risto Mejide ha comenzado la emisión desgranando la masiva respuesta de más de 100.000 manifestantes en la capital este domingo ante las matanzas del ejército israelí. "Esto venía de antes, ya había movilizaciones antes, diciendo que esto se tenía que parar de alguna manera e insistimos, no es contra el estado de Israel, es contra un gobierno de Netanyahu absolutamente genocida que está practicando una masacre en lo que todavía es Gaza", explicaba el presentador.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

"La sociedad civil ha dicho basta y ha dicho donde podamos vamos a intervenir. Y eso es un derecho constitucional, eso no depende de los partidos políticos. Da igual que estén o no, la gente está harta de que no se haga nada y ver día tras día en los informativos cómo se está masacrando a niños, gente inocente, sociedad civil en Gaza por un tipo al que nadie le para los pies", continuaba señalando el comunicador.

Pero su discurso de apoyo al pueblo palestino ha dado un inesperado giro al entrar de lleno en la política nacional. "Luego están los políticos, que vienen y el primero Pedro Sánchez, y se apuntan el tanto. Que es un maestro en esto de subirse a los carros que sabe que van a funcionar, ya lo sabemos. Se sube a ese carro y se lo apropia, y ahora resulta que, si defiendes que se pare el genocidio en Gaza, eres sanchista y, si no, eres del PP", lamentaba Risto Mejide.

Risto: "¿Tenemos que esperar a que haya 100.000 muertos?"

"Se han apropiado de algo tan serio y tan sensible como el genocidio de una población al que estamos asistiendo en directo. A Sánchez le va de lujo que hablemos de esto porque así no hablamos de sus casos de corrupción, en eso tiene razón el PP. Mientras hablamos de esto, no hablamos de él, ni de su hermano, de su mujer, de su ex número dos...", ha sentenciado el conductor de 'Todo es mentira'.

"Pero es que Feijóo está perdido entre una Ayuso totalmente desatada, haciéndose fotos justamente con el equipo israelí, y un Almeida que se niega a pronunciar la palabra genocidio, como si él tuviese alguna autoridad en el tema. Sinceramente, me da igual cómo lo califica Almeida, me da absolutamente lo mismo. Lo que importa es que hay alguien que está masacrando a otro alguien", advertía con gesto serio Risto Mejide.

Y el rostro de Cuatro no ha dudado en continuar cargando contra quienes no condenan la violencia que vive el pueblo palestino. "Luego ya llegará el Tribunal Internacional y decidirá si fue un genocidio, ¿Pero tenemos que esperar hasta entonces? ¿Tenemos que esperar a que haya 100.000 muertos, 200.000... Millones?", señalaba el presentador.

"No vamos a permitir que se apropien de la legítima propuesta de un pueblo que está harto"

"Insisto en que allí hubo ciudadanos comunes aunque hubo cuatro que la liaron, como siempre los hay y siempre acaban arrestados. Pero no vamos a permitir que eso se apropie de la legítima protesta de un pueblo que está harto. No vamos a hablar de esos violentos", aseguraba Risto Mejide, haciendo referencia a los 22 heridos que dejó la manifestación por los disturbios contra la policía.

"Al final la pregunta es por qué la UCI no expulsó al equipo israelí, por qué no hizo nada. Hay gente que dice que no podía hacer nada, falso. Es que el COI tenía que manifestarse... Pero es que el COI tardó cuatro días en manifestarse cuando Rusia invadió Ucrania, cuatro días. Llevamos ya casi dos años...", ha recordado el comunicador con gesto serio.

Risto Mejide da la réplica a Perico Delgado por sus polémicas palabras tras cancelarse La Vuelta

"Por en medio, también el locutor de RTVE que aprovechó para decir que eso era deporte y no tenía sentido mezclarlo con la política... Claro, y la próxima vez que escuchemos cantos racistas en un campo de fútbol diremos 'no, no, es que es fútbol, eso da igual'. No da igual señor, no da igual, por supuesto que hay que utilizar cualquier oportunidad que nos den para decir basta a un genocida", señalaba Risto Mejide en alusión y respuesta a Perico Delgado, que criticó las manifestaciones y culpó al Gobierno de alentar disturbios.

"Lo ha hecho la gente, no lo ha hecho la política, no lo ha hecho Pedro Sánchez. Insisto, defender la manifestación de ayer no es defender a Pedro Sánchez. Yo hoy me siento especialmente orgulloso de nuestra gente y nuestra ciudadanía y especialmente avergonzado de nuestros políticos", terminaba sentenciando el conductor de 'Todo es mentira'.