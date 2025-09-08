Risto Mejide muestra su enfado con lo ocurrido en 'El programa de Ana Rosa' y lo considera "desleal"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a este lunes a 'El programa de Ana Rosa' con entrevista a Alberto Núñez Feijóo y este martes será Leire Díez, la llamada "fontanera" del PSOE la que se sentará en el plató para hablar con la presentadora. Algo que parece que a Risto Mejide no le ha sentado nada bien a decir por lo que ha soltado en 'Todo es mentira'.

De primeras, Risto Mejide analizaba en 'Todo es mentira' la comparecencia que ha tenido Leire Díez este lunes en el senado a petición del PP en la comisión sobre el caso Koldo. "Leire en su declaración ha afirmado que no tenía ni relación política ni personal con Cerdán y que no le gusta que le llamen fontanera del PSOE porque ella es periodista", empezaba recalcando Laila Jiménez.

Después, los colaboradores debatían sobre las palabras de Leire Díez en el Senado y Risto Mejide bromeaba con que a él le había convencido antes de dirigirse a la periodista con recado a Ana Rosa Quintana por su entrevista de este martes.

"Por cierto, hablando de esta señora, y ahora voy a ser políticamente incorrecto, pero me da igual, sabéis que yo me debo a mis espectadores. Yo creo que esta señora hoy nos ha mentido y nos ha mentido otra vez. Porque hoy al coordinador de invitados de este programa le ha dicho literalmente que había firmado una exclusividad con otro programa de esta cadena", empezaba diciendo el presentador en referencia a 'El programa de Ana Rosa'.

"A mí, yo no me lo creo, o no me lo quiero creer porque en ese caso sería terrible. O sea, si en esta misma casa hay gente que pasa por este programa y luego firma una exclusividad con otro, aparte de absolutamente desleal, me parecería muy contraproducente para los que nos dedicamos a esto. ¿Contratar a la fontanera del PSOE?", sentenciaba Risto Mejide. "Yo quiero pensar que no es cierto y que nos ha mentido", añadía.