Ramón García clama lo que muchos piensan de la inmigración en España ante los que piden su expulsión

Ramón García ha paralizado la emisión de 'En compañía' este martes para protagonizar un firme alegato contra la persecución que los inmigrantes están viviendo en nuestro país durante los últimos tiempos. Sin hacer mención a ningún partido político, pero cargando contra los que quieren "devolverlos al mar", el presentador se ha mostrado muy crítico con "los españolitos" que ignoran el importante papel que los extranjeros tienen en la bolsa de empleo.

Tras recibir a dos ganaderos en plató, el presentador hacía un inciso para reivindicar la necesidad de trabajadores especializados en el mundo agrícola que solventen la falta de mano de obra, poniendo el foco en cómo muchos inmigrantes llegan a España para cubrir este tipo de trabajos que muchos desprecian. "Hay una bolsa de trabajo de más de 200 personas y la mayoría son extranjeros", comenzaba señalando.

Ramón García sobre quienes piden la expulsión de los inmigrantes: "Se van a quedar sin jubilación"

"Así hay que hacer las cosas. Cuando viene la gente de fuera lo que no podemos hacer es dejarles encerrados en sitios sin trabajo, tenemos que ayudarles dándoles trabajo. ¿Dónde hace falta trabajo? Pues en el campo", ha continuado explicando Ramón García, subrayando la necesidad de ayudar a todos esos extranjeros que acuden a nuestro país en busca de trabajo y recursos, haciendo un importante apunte sobre sus condiciones laborales.

La defensa de Ramón García de la inmigración contra los que los quieren devolver al mar “ Quien va a pagar las pensiones ?” pic.twitter.com/nDcegUeQST — TVMASPI (@sebas_maspons) September 9, 2025

"¿Y qué tenemos que hacer? Formarles, invertir un poco en ellos y a partir de ese momento vas a tener un trabajador que además lo necesita y va a estar encantado. Y le vas a dar un techo y unas condiciones como tiene que ser, que también hay mucho pirata por ahí, y que esta gente, que viene con una mano delante y otra detrás puedan tener un techo, comida y su sueldo", sentenciaba a continuación el presentador.

"A nosotros nos devuelve eso, la tranquilidad de tener mano de obra y de que haya gente que siga cotizando a la seguridad social. Porque mucha gente que dice 'extranjeros fuera' no se da cuenta de que si esos extranjeros no están aquí, y trabajan y cotizan, alguno de ustedes dentro de poco se va a quedar sin cobrar la jubilación", ha señalado Ramón García, tal vez haciendo alusión a la iniciativa de Vox de deportar a ocho millones de inmigrantes, o su guerra abierta contra el Open Arms, el barco de ayuda humanitaria.

"Hacen crecer la bolsa de trabajo, la cotización... De eso nos beneficiamos todos los españoles"

"¿De dónde creen que sale el dinero? De la gente que cotiza, la que trabaja. Es igual de un país africano, si están en España y trabajan, eso hace crecer la bolsa de trabajo en España y la cotización a la Seguridad Social, y de eso nos beneficiamos todos los españoles", ha insistido el conductor de 'En compañía', muy crítico contra quiénes ignoran las aportaciones de los extranjeros al país.

"De esa gente, que viene de fuera y que mucha gente quiere echar a la calle y otra vez al mar. Hay que pensar las cosas y hay que contar bien las cosas. Y ayudar a chicos y chicas ganaderos que necesitan mano de obra en una explotación porque 'los españolitos' no queremos trabajar en el campo, la mayoría. Eso es lo que hay que cambiar", terminaba sentenciando Ramón García con gesto serio.