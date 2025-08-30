"Juegan con su sueldo": Ramón García estalla en indignación por un asunto que remueve conciencias en su programa

No son pocas las veces que Ramón García utiliza 'En compañía', el programa que presenta en Castilla-La Mancha Media, para dar su opinión sobre temas de actualidad. Hace unas semanas, cargó contra la labor de los políticos ante los incendios que se estaban propagando por España. Y este viernes, 29 de agosto, lo ha vuelto a hacer.

El presentador bilbaíno recibió en su programa a Juan, un toledano que estaba buscando una pareja con la que compartir el resto de su vida. Hasta los 18 años, Juan estuvo trabajando en la agricultura. Pero, al cumplir la mayoría de edad, se marchó a Madrid para desarrollarse profesionalmente. Un testimonio que sirvió a Ramón García para defender a quienes deciden abandonar el campo para buscar "una vida mejor".

"Esto pasa en todo el mundo, no se crean que es solo aquí", empezó diciendo el también presentador de 'El Grand Prix'. "Cuando la gente dice que el campo se vacía, que España se vacía, sucede porque la gente del campo gana muy poco para lo que trabaja", lamentó el comunicador vasco, quien cree que "si la gente del campo estuviese bien pagada y se consiguiese que los agricultores españoles estén protegidos, otro gallo cantaría".

Ramón García sale en defensa de los agricultores

"Si las cosas que se producen en Castilla-La Mancha estuviesen mejor protegidas, nuestros agricultores ganarían mejor y los chicos jóvenes no se plantearían irse a la ciudad porque verían futuro en el pueblo", prosiguió Ramón García. Acto seguido, lanzó una pregunta al aire: "¿Qué quieren? ¿Qué trabajen de sol a sol toda la vida para ganar cuatro perras?". Y se respondió a sí mismo, atreviéndose a hacer una peineta a cámara: "Dicen para ti y la gente se va".

Empatizando con el hartazgo de los agricultores, el presentador insistió: "Se iban antes y se van ahora, porque el trabajador en el campo no ha mejorado mucho. Hay veces que se trabaja a pérdidas". A continuación, volvió a hacerse una serie de preguntas, dándose a sí mismo la respuesta: "¿Ustedes se imagen que alguien que trabaje en un banco va a aceptar trabajar todos los días y perder dinero? Los bancos cerrarían. ¿Os imagináis a una empresa de seguros trabajando todo un mes de pérdidas? No quedaría ningún empleado. Pues el campo aguanta".

Además, lamentó también que los agricultores españoles dependan de "los precios que se ponen en los despachos". "Los de los despachos no han pisado una vendimia en la puñetera vida, ni de cerca, pero juegan con el sueldo, los beneficios y pérdidas de la gente del campo. Por eso, ¿qué le íbamos a reprochar a la gente que se iba a la ciudad? Si se iban para buscar una vida mejor, como todos hemos intentado", sentenció Ramón García.