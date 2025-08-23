Ramón García da la voz de alarma por lo que está pasando en España: "Es indignante, dejen de hacer el ridículo" 

Lo que está ocurriendo este verano en España con los incendios es absolutamente devastador. Nunca antes en la historia de nuestro país había habido tantos y tan virulentos incendios. Sobre ello ha reflexionado Ramón García en 'En compañía', el programa que presenta cada tarde en Castilla-La Mancha Televisión.
"Se está quemando todo y da tanta pena. Castilla-La Mancha, que ha tenido sus incendios y sus sustos, lo tiene todo bastante controlado, pero ¿y Castilla y León? Galicia, el Sur por la zona de Cádiz, por Tarifa, Madrid en Tres Cantos… hay que darle una pensada a esto", ha empezado diciendo el comunicador vasco, antes de lanzar una serie de soluciones para que lo que está pasando este verano no vuelva a repetirse.
El duro reproche de Ramón García a los políticos
"Hay que cuidar más los montes. Volver a tener animales en los montes para que se coman toda la hierba mala y que no haya fuego. Luego tiene que haber gente que haga un trabajo de mantenimiento, todo el año, para que no llegue el verano con estas temperaturas que ya va a ser toda la vida así y va a ir a peor… ¿Qué vamos a estar cada verano así?", se pregunta Ramón García.
Acto seguido, con semblante muy serio, el también presentador del 'Grand Prix' ha criticado duramente a los políticos, independientemente de su ideología. "Señores políticos, dejen de pegarse entre ustedes, dejen de hacer el ridículo entre ustedes y arreglen los problemas de los ciudadanos. Déjense de mandarse mensajitos, dejen sus sitios de vacaciones, que pagamos nosotros, salgan todos de sus sitios de vacaciones y pónganse a trabajar. Porque se está quemando este país", les reprocha.
"Y parece que a algunos les da exactamente igual, pues da mucha pena, da mucha pena y mucha vergüenza. Ayer había miles de personas en trenes que no pudieron funcionar y nadie les daba soluciones. Eso sí, la ministra llegó en un coche oficial, en avión privado. Ellos llegan bien a todos los sitios, pero los ciudadanos… un poquito de vergüenza. Que se está quemando media España, que hay muertos. Es que es indignante", sentencia Ramón García.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram