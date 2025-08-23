Ramón García da la voz de alarma por lo que está pasando en España: "Es indignante, dejen de hacer el ridículo" 

Lo que está ocurriendo este verano en España con los incendios es absolutamente devastador. Nunca antes en la historia de nuestro país había habido tantos y tan virulentos incendios. Sobre ello ha reflexionado Ramón García en 'En compañía', el programa que presenta cada tarde en Castilla-La Mancha Televisión.

"Se está quemando todo y da tanta pena. Castilla-La Mancha, que ha tenido sus incendios y sus sustos, lo tiene todo bastante controlado, pero ¿y Castilla y León? Galicia, el Sur por la zona de Cádiz, por Tarifa, Madrid en Tres Cantos… hay que darle una pensada a esto", ha empezado diciendo el comunicador vasco, antes de lanzar una serie de soluciones para que lo que está pasando este verano no vuelva a repetirse.

El duro reproche de Ramón García a los políticos

"Hay que cuidar más los montes. Volver a tener animales en los montes para que se coman toda la hierba mala y que no haya fuego. Luego tiene que haber gente que haga un trabajo de mantenimiento, todo el año, para que no llegue el verano con estas temperaturas que ya va a ser toda la vida así y va a ir a peor… ¿Qué vamos a estar cada verano así?", se pregunta Ramón García.

Acto seguido, con semblante muy serio, el también presentador del 'Grand Prix' ha criticado duramente a los políticos, independientemente de su ideología. "Señores políticos, dejen de pegarse entre ustedes, dejen de hacer el ridículo entre ustedes y arreglen los problemas de los ciudadanos. Déjense de mandarse mensajitos, dejen sus sitios de vacaciones, que pagamos nosotros, salgan todos de sus sitios de vacaciones y pónganse a trabajar. Porque se está quemando este país", les reprocha.

"Y parece que a algunos les da exactamente igual, pues da mucha pena, da mucha pena y mucha vergüenza. Ayer había miles de personas en trenes que no pudieron funcionar y nadie les daba soluciones. Eso sí, la ministra llegó en un coche oficial, en avión privado. Ellos llegan bien a todos los sitios, pero los ciudadanos… un poquito de vergüenza. Que se está quemando media España, que hay muertos. Es que es indignante", sentencia Ramón García.