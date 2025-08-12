Ramón García recibe esta mala noticia sobre el 'Grand Prix 2025' a solo dos semanas de su final en TVE

'El Grand Prix 2025' ha entrado en su fase final. Este lunes, el programa presentado por Ramón García junto a Ángela Fernández y LalaChus emitió su primera semifinal en la que Cubas de la Sagra arrolló a Urduliz y se convirtió en el primer pueblo finalista. Sin embargo, los datos de audiencia de esta primera semifinal dejaron mucho que desear.

Es más, 'El Grand Prix' que ha mantenido su audiencia durante toda esta edición siendo el programa líder de la noche de los lunes, sufría un bajonazo en su última entrega al anotar un bajo 10% y 735.000 espectadores, siendo su mínimo de esta edición.

En concreto, la primera semifinal de 'El Grand Prix 2025' perdió 2,6 puntos y casi 200.000 espectadores con respecto a la semana anterior. Una bajada que hizo que 'Renacer' en Antena 3 recobrara el liderazgo con un 10,8% y 760.000 seguidores.

No obstante, 'El Grand Prix' y Ramón García se mantuvieron en segunda posición a gran distancia del resto de ofertas en una noche bastante aciaga para Telecinco. Y es que en tercera posición se quedó el cine clásico de La 2 con la emisión de "Los siete magníficos", que marcó un buen 5,7% y 469.000 espectadores. Le siguieron muy de cerca "Superagente Makey" en El Taquillazo de La Sexta (5.6% y 379.000) y el estreno de 'Casper, el último padrino' en Cuatro (5,4% y 395.000 espectadores). Mientras que Telecinco fue última opción de la noche con 'Desaparecidos' (5.3% y 331.000).

Y pese a este tropiezo con su primera semifinal, 'El Grand Prix' sigue siendo uno de los productos más competitivos de este verano en La 1 junto a 'Dog House' pues acumula una media del 12% y casi 900.000 espectadores después de haber arrancado con un buen 13,8% y haberse estabilizado en el 12% salvo con su última entrega.

Evolución de audiencias de 'El Grand Prix 2025':