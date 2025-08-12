Urduliz o Cubas de la Sagra: Este es el primer pueblo finalista de 'El Grand Prix 2025' tras ganar por goleada

Tras cinco semanas con galas clasificatorias, 'El Grand Prix 2025' ha emitido este lunes su primera semifinal en TVE en la que se ha puesto nombre al primer pueblo finalista de esta edición y que se disputará la victoria en la gran final dentro de dos semanas.

Este lunes, los dos primeros semifinalistas en luchar por conseguir una de las dos plazas de la gran final eran Urduliz (Vizcaya) y Cubas de la Sagra (Madrid) tras haber quedado empatados a 28 puntos en la clasificación general en la tercera y segunda posición respectivamente.

Una semana más, Ramonchu ha contado en 'El Grand Prix' con la ayuda de Ángela Fernández como narradora de las pruebas desde su cabina y con LalaChus colándose por todas las partes del plató, así como con Wilbur y la mítica vaquilla, que ha vuelto a hacer de las suyas al complicar a los concursantes en las diferentes pruebas.

Como padrino del equipo azul que representaba a Urduliz estaba Sergio Bezos, cómico y colaborador de 'La Revuelta' de David Broncano, que se ha reencontrado así con su compañera LalaChus. Por su parte, la campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín amadrinaba al equipo madrileño de Cubas de la Sagra.

Cubas de la Sagra arrasa a Urduliz en las pruebas físicas

En esta primera semifinal, vascos y madrileños se han enfrentado a pruebas míticas como los "Troncos locos", pruebas de puntería, velocidad o resistencia, y el huracanado "Perrito piloto", donde los concursantes tenían que luchar contra el viento.

Durante la noche, Cubas de la Sagra conseguía ir por delante en el marcador después de que en una de las pruebas, Urduliz sufriera un percance con uno de los tiradores en "Tiro al pingüipato" y de que los madrileños acertaran al levantar su tarjeta dorada en uno de los retos que ganaban.

Finalmente, en la prueba de los "superbolos", Unai, el tirador de Urduliz con la ayuda de Sergio Bezos conseguía derribar seis bolos después de que Asun, la árbitra aumentara el marcador pues uno de los bolos había tocado las colchonetas antes de volver a su posición, algo que está prohibido. Por su parte, César, el tirador de Cubas de la Sagra con las indicaciones de Carolina Marín solo tiraba tres bolos. Así, Urduliz recortaba distancias con sus rivales al ponerse con 17 frente a los 26 de los madrileños.

Los bolos le dan un poco de aire al equipo vasco. Así están los marcadores justo antes de entrar al Diccionario:



🔵 Urduliz – 17 puntos

🟡 Cubas de la Sagra – 26 puntos#GrandPrixSemi1



⭕️ Directo: https://t.co/2GMl625Dk9 pic.twitter.com/zE7tvJwfoP — La 1 (@La1_tve) August 11, 2025

Y los madrileños ganan por goleada y se clasifican para la final de 'El Grand Prix 2025'

Pero como siempre en 'El Grand Prix', todo se decidía en la última prueba de la noche, "El diccionario" pues en esta prueba cada acierto te hace ganar tres puntos pero si fallas cada pueblo pierde también tres puntos de modo que los marcadores van variando todo el rato. En la primera palabra, Urduliz defendía que "lagura" si aparece en la RAE y al ser falso perdían tres puntos. Eso hacía que Cubas de la Sagra pudiera clasificarse de forma directa si acertaba su primera respuesta. Y los madrileños aseguraban que "engusgarse" si existe y al ser cierto se ponían con 29 puntos frente a los 14 de sus rivales.

De esa manera, Cubas de la Sagra se convertía por goleada en el primer pueblo finalista de 'El Grand Prix 2025' tras ir todo el rato por delante de los vascos. Así, el equipo madrileño luchará por la victoria en la gran final del "programa del abuelo y el niño" dentro de dos semanas mientras que Urduliz se queda sin opciones.