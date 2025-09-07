¿Quién es Noel Bayarri, mítico rostro de 'MyHyV' y nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars 2025'?

Noel Bayarri es uno de los rostros más conocidos del extinto 'Mujeres y hombres y viceversa'. Y, con 'Supervivientes All Stars', el canario regresa a la televisión tras años alejado de la pequeña pantalla, centrado en crear contenido para sus redes. En Instagram acumula más de 600 mil seguidores.

"¿Antojo de 'Mojo Picón'? Aquí estoy yo para dártelo nena. Soy Noel Bayarri, nuevo participante de 'Supervivientes All Stars. Este año es el mío", aseguraba Noel con su característico tono guasón en su vídeo promocional.

Como decimos, Noel Bayarri es, sin duda, uno de los tronistas más míticos y recordados de 'Mujeres y hombres y viceversa', pues el final del trono de su tronista, María Hernández, fue de lo más imprevisible cuando decidió escogerle a él en lugar de a sus pretendientes Manu Lombardo, Cristian o Avatar. Aquel momento pasó a la historia del dating show conducido por Emma García.

Noel Bayarri, confirmado para 'Supervivientes All Stars'

'MyHyV' le dio la fama y, posteriormente, el influencer participó en 'Supervivientes 2015', donde estuvo concursando alrededor de 35 días tras ser expulsado por la audiencia. Su paso por Honduras fue desapercibido e incluso decepcionante para muchos. No era su momento.

De ahí pasó en 2021 por el pisito de 'Solos', un reality de encierro de Mitele Plus, y hasta llegó a jugar en un par de equipos de la Kings League. Uno de ellos, el de Ibai Llanos. Ademas, Noel Bayarri tiene un canal en la plataforma de Mediaset Mtmad ('Mad Mojo') en el que muestra su día a día.

La principal faceta Noel Bayarri es la de influencer, pero también es un apasionado del deporte y de los viajes. 'Mojo Picón' cuenta con más de medio millón de seguidores en sus redes, por lo que gran parte de los ingresos que percibe en estos momentos provienen de ahí.