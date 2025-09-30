¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 30 de septiembre?

Tras arrancar la semana recibiendo por primera vez a Mónica Naranjo, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. La intérprete visitó el espacio de David Broncano en La 1 con un motivo muy especial, pues además de celebrar el estreno de su nuevo sencillo 'Por un like', ofreció la primera actuación en directo del tema producido por Nebulossa para cerrar la noche.

La visita de la cantante se tradujo en un 13,2% de share y 1.610.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 14,5% de cuota de pantalla y 1.745.000 espectadores gracias a la visita de Carmen Maura al espacio de Antena 3. Por su parte 'Supervivientes All Stars: Última hora' se conformó con un 7,9% de share y 947.000 seguidores en la franja.

Arón Piper y Lali Espósito, los invitados de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 30 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Luis Zahera, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar 'Animal', la nueva serie que protagoniza en Netflix y que llegará a la plataforma el próximo viernes 3 de octubre. Por su parte, David Broncano recibirá a Lali Expósito y Arón Piper.

El cantante y actor aterrizará en el espacio de La 1 semanas después de su visita al programa de Pablo Motos por el mismo motivo, celebrar el lanzamiento de su primer álbum de estudio, que salió a la luz el pasado agosto con título homónimo. Así, el antiguo protagonista de 'Élite' visitará por primera vez el espacio del humorista en TVE años después de su última aparición en 'La Resistencia'.

Otro rostro conocido de David Broncano que se estrenará este martes en 'La Revuelta' es Lali Expósito, que también se reencontrará con el humorista años después de su último encuentro en Movistar Plus+ para ofrecer todos los detalles sobre 'Lali: la que gana al tiempo', el documental de Netfix que anunció hace dos semanas en el que mostrará como gestó su regreso a la música tras tres años de ausencia.