Nacho Abad le devuelve el golpe a TVE y le roba a este rostro de 'Mañaneros 360' para su programa

Con la nueva temporada se han producido muchos movimientos entre cadenas con rostros saltando de un programa a otro. Hablamos de rostros de detrás de las cámaras como directores y otros que si que dan la cara como reporteros. El último caso ha sido un redactor de 'Mañaneros 360' que ha dado el salto a 'En boca de todos' con Nacho Abad.

Así, si hace unos días descubríamos como José Araque, quien fuera redactor, coordinador y subdirector de 'En boca de todos' además de reportero, se incorporaba a 'Directo al grano' como uno de los reporteros del nuevo magacín de tarde de La 1, ahora hemos podido ver como un rostro de La 1 ha hecho el camino inverso.

Hablamos de Edu Calle, que hasta hace unas semanas ejercía como redactor y reportero de 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz. Ahora, el joven periodista se ha incorporado a 'En boca de todos' y este mismo jueves consiguió una de las exclusivas más buscadas por todos los medios: hablar con Ylenia Padilla tras mucho tiempo retirada de la televisión sobre su conflicto judicial con la cómica Elsa Ruiz.

De esta forma, Edu Calle sigue ampliando su trayectoria en televisión después de haber sido redactor en 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro', en 'La Roca' de La Sexta, en 'Juntos' de Telemadrid donde llegó incluso a ser presentador sustituto o en 'Está pasando' en la misma cadena. Posteriormente también le hemos podido ver en 'Todo es mentira', 'Ya son las ocho' o en 'La Sexta Noticias' y 'Más vale tarde'.

Edu Calle en 'En boca de todos' con Nacho Abad

Nacho Abad sigue fijándose en TVE ante su buen momento en Cuatro

Con la incorporación de Edu Calle a 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad se sigue fijando en los éxitos de TVE pues hace tan solo un mes también fichaba a Rafa Muñiz, quien fuera el director de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora como nuevo encargado de la dirección del magacín matinal de Cuatro tras la salida de su anterior responsable, Antonio Montilla.

Precisamente, Antonio Montilla dejó 'En boca de todos' para incorporarse como director de contenidos a La Cometa, la productora de 'Mañaneros 360' para tomar el relevo en el puesto que dejó Eduardo Blanco, actual Director de Entretenimiento y Actualidad de Mediaset España.

Unos cambios que se han producido coincidiendo con la buena etapa que atraviesa 'En boca de todos' después de que en agosto llegara a dar el sorpasso en varias ocasiones a 'Al rojo vivo'. Ahora aunque el espacio ha vuelto a ser superado por La Sexta se mantiene en torno al 5-6%.