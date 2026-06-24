Mediaset prepara un homenaje a Mila Ximénez mediante una docuserie relegada a Infinity y con grandes ausencias

Este 23 de junio se cumplen 5 años de la muerte de Mila Ximénez, quién fuera uno de los rostros emblemáticos del mundo del corazón y de 'Sálvame'. Una figura imprescindible a la que Mediaset quiere homenajear ahora con una serie documental en la que participarán algunos de sus compañeros y amigos.

Así, ahora que también se cumplen tres años del final de 'Sálvame', Mediaset prepara un proyecto audiovisual dedicado a hablar y analizar la vida de Mila Ximénez. Una serie que está destinada a emitirse en Mediaset Infinity según ha confirmado Poco Pasa TV.

Esta serie documental estará producida por Womack Studios ('Olivia', 'Matar a Mario Conde', Camarón: de la isla al mito') y dirigida por Yusan Acha ('¡Qué tiempo tan feliz!'). Se trata de un proyecto desarrollado por el área digital de Mediaset y pensado como original de la plataforma.

La intención es que este documental sobre Mila Ximénez sea el germen para poner en marcha otra de serie de proyectos similares que pongan en valor la riqueza del archivo generado por la cadena durante años, con especiales dedicados a otros famosos.

Aprovechando el quinto aniversario de la muerte de la que fuera colaboradora de 'Sálvame', la docuserie dedicada a Mila Ximénez repasa, a lo largo de varios episodios, la vida de una mujer adelantada a su tiempo: desde su infancia y sus años en Marbella junto a Manolo Santana hasta sus últimos días en el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez.

En el proyecto participarán algunos rostros como Terelu Campos, Belén Rodríguez o Antonio Rossi, tres de los rostros que siguen ligados a Mediaset. En este sentido, se echa en falta a otros nombres como Belén Esteban, Kiko Hernández o Kiko Matamoros, que durante años compartieron mesa con la colaboradora y que formaron parte de sus últimos años de vida como compañeros y amigos.