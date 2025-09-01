Mediaset presenta su plataforma Infinity con 11 ofertas: desde un reality del casting de 'GH 20' al nuevo dating show

Mediaset España ha inaugurado este lunes la nueva edición del FesTVal de Vitoria con la presentación de su renovada plataforma digital, Mediaset Infinity, a la que ha asistido El Televisero, y que afronta el nuevo curso con una apuesta clara por el entretenimiento y el contenido original con hasta 11 estrenos.

El acto ha contado con la presencia de Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España; Juan Baixeras, director de la División de Canales Digitales del grupo; Nagore Robles, que encabezará un reality pionero vinculado al casting final de Gran Hermano 20; y Sebastián Gallego junto a Oriana Marzoli, presentador y colaboradora estrella, respectivamente, de 'El loco amor', un nuevo dating show de la plataforma.

Una evolución “profunda y consistente”

Durante la presentación, Alberto Carullo ha destacado que Mediaset Infinity es "una evolución profunda y consistente de la plataforma anterior", con una "apuesta firme por estar en el entorno digital". En esta nueva etapa se incorporarán once producciones originales que se estrenarán a lo largo del cuatrimestre, abarcando realities, dating shows, documentales y series internacionales.

"Algunos de estos formatos están derivados de nuestras marcas estrella, como 'Gran Hermano' o 'La isla de las tentaciones', pero se trata de contenidos creados específicamente para la plataforma y que tienen vida propia", subrayó Carullo.

Entre los títulos confirmados para esta nueva temporada de Mediaset Infinity figuran 'La Húngara. Toma que toma', un documental sobre la vida y la carrera de la artista; 'Madres desde el corazón' con Cruz Sánchez de Lara; 'The Ultimate Warrior'; el casting de La isla de las tentaciones; 'Lover', con las historias de amor y las rupturas más sonadas entre las celebrities o la serie 'María Corleone', entre otros.

'Uno de GH 20', con el casting en directo, un reality pionero con la vuelta de Nagore Robles

Una de las grandes apuestas será 'Uno de GH 20', el reality vinculado al casting de GH 20, que por primera vez se emitirá en directo. Juan Baixeras lo definió como "una enorme satisfacción porque Gran Hermano arranca en Infinity por primera vez. Es un reality que mostrará uno de los concursantes que entrará en el programa".

Baixeras explicó que el formato ofrecerá emisión 24 horas durante dos semanas, con resumen diario y galas semanales, y que será gratuito y en abierto. "Nunca se ha visto un casting en directo. Es un casting convertido en reality, y el público tendrá un protagonismo especial votando a sus favoritos a través de la app. Varios exconcursantes serán parte activa del formato", detalló.

Por su parte, Nagore Robles aseguró estar "emocionada al estar al frente de este formato pionero. Es la primera vez que vamos a vivir ese casting desde el principio y veremos a los concursantes 24/7. El plató es impresionante, cada semana se renovará el casting, y la casa estará muy viva. Habrá público y colaboradores, y exconcursantes serán padrinos de quienes optan a entrar en Gran Hermano".

📺 💥 Nagore Robles detalla cómo serán las galas de #UnoDeGh20: "Habrá ex concursantes visitando a los concursantes, colaboradores y público"



‘El loco amor’, citas a la vieja usanza

Otra de las novedades destacadas es 'El loco amor', un dating show diario que explorará cómo la generación Z vive el amor en tiempos de inmediatez. Se emitirá en la franja del mediodía, de lunes a viernes, y contará con Sebastián Gallego como presentador y Oriana Marzoli como colaboradora estrella.

Baixeras lo definió como "una propuesta muy divertida porque muestra cómo la generación Z descubre el amor. Dos solteros tendrán que encontrar pareja a través de aspirantes, con el objetivo de llevar esas relaciones al contacto y la presencialidad".

Sebastián Gallego añadió que "en este tiempo de individualismo y rapidez, darle espacio a los jóvenes para conocerse cara a cara es volver a lo de antes. Me gusta la idea de crear una cita y un hábito".

Oriana Marzoli, por su parte, señaló que "he tenido amores locos y he hecho partícipe a la gente. Estas experiencias te cambian la vida. Les diría a los concursantes que se entreguen al 100% y que podamos percibir sus sentimientos, que no se corten".

Apuesta por contenidos exclusivos y gratuitos

Con estas novedades, Mediaset Infinity reafirma su intención de consolidarse como una plataforma de referencia para el público digital, apostando por formatos originales, emisión gratuita y contenidos diseñados para convivir con sus grandes marcas televisivas.

Algunas de estas producciones son 'The Ultimate Warrior', que será la continuidad de 'Warrior Games', el formato que presentó Marina Rivers el pasado junio. El campeón se elegirá a finales de diciembre en directo. También se estrenarán nuevos episodios de 'Madres' con invitadas importantes cada semana. 'Me quedo conmigo' tendrá un episodio muy especial con la psicóloga entrevistando a Lucas, de Andy y Lucas. También habrá ficción, con la serie italiana 'María Corleone', ambientada en Palermo. Y documentales: '(L)over', de parejas famosas y el documental de La Húngara, que se estrenará en el Festival South International Series de Cádiz.

Pero eso no es todo. Además de los formatos relacionados al casting de 'Gran Hermano', Mediaset Infinity tendrá también en abierto el casting de 'La Isla de las Tentaciones', donde se verán los concursantes y el rumbo a la isla, el viaje de los seleccionados a República Dominicana.