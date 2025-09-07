Los 40 potentes estrenos que vienen esta semana del 8 al 14 de septiembre en Netflix, Prime Video, Movistar+ o Atresplayer

Las plataformas vienen muy fuerte esta segunda semana de septiembre. El curso vuelve a empezar y eso solo puede significar una cosa: estrenos por doquier. Ahí tenemos la llegada a Netflix fe su nueva comedia romántica 'El otro París', con la directora de 'Un deseo irlandés', una de las últimas películas de Lindsay Lohan. Pero si queremos una buena comedia romántica, también tenemos la última entrega de ‘Bridget Jones’, con una Renée Zellweger más divertida que nunca.

Y si queremos comedia pero más de misterio, nos llega a Disney Plus la nueva temporada de ‘Solo asesinatos en el edificio’ (la quinta ya), con más cameos que nunca. También hay lugar para la acción dramática con ‘Task’, protagonizada por Mark Ruffalo, bajo las órdenes del creador de ‘Mare of Easttown’. Es decir, serie a tener en cuenta para los grandes premios de la temporada. Al igual que ‘La novia’, con una Robin Wright arrebatadora. Y ya en el terreno nacional, nos encontramos con la nueva serie de Gabriel Guevara para Atresplayer, ‘Mar afuera’; o ‘Tribute’, un documental homenaje al videojuego en España, producido por Domino’s y con Nacho Vigalondo al frente. Uno de los estrenos tapados de esta temporada.

Estrenos en Netflix

El otro París

Sinopsis: Una joven se inscribe en un programa de citas convencida de que viajará a París, la capital francesa, cuando en realidad se graba en Paris (Texas). Decidida a volver a casa, urde un plan para que la eliminen, pero todo se tuerce cuando empieza a sentir algo por el soltero protagonista.

Netflix parece haberse abonado al mundo de las comedias románticas este próximo septiembre. En este caso, 'El otro París' es un proyecto dirigido por Janeen Damian (que dirigió ‘Un deseo irlandés’ con Lindsay Lohan) y protagonizada por Miranda Cosgrove y Pierson Fodé. Miranda Cosgrove, quien además ejerce como productora ejecutiva del filme, comentó a Entertainment Weekly que se sintió atraída por este proyecto debido a su "mezcla de comedia física, drama detrás de cámaras y crecimiento personal". También afirmó que la historia la inspiró por su interés en los reality shows de citas y resaltó que su personaje, Dawn, "no llega en busca del amor… al principio". Vamos, como todas esas películas de enredos románticos que tanto nos gustan, ¿verdad?

Fecha de estreno: 12 de septiembre

Estrenos en Prime Video

La novia

Sinopsis: Laura es una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y su precioso hijo, Daniel. Su vida perfecta se desmorona cuando Daniel trae a casa a Cherry, una nueva novia que lo cambia todo. Tras una tensa presentación, Laura se convence de que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora social o Laura está paranoica? La verdad es una cuestión de perspectiva.

Prime Video adapta la novela de Michelle Frances y se coloca como uno de esos estrenos interesantes del mes de septiembre. Ya no solo por lo interesante de la propuesta, sino porque cuenta en su reparto con Robin Wright y Olivia Cooke ('La casa del dragón'). ¿Un encuentro entre una suegra y su nuera... que se convierte en un thriller? ¿Cómo no va a gustarnos? Seis episodios en los que nada (ni nadie) es lo que parece. Una de estas historias que no deja de dar giro sobre giro, y que no solo promete sorprendernos a cada momento, sino que se sustentará con fuerza sobre sus dos grandes protagonistas, que prometen un duelo actoral de altos vuelos.

”Esta es una historia de amor triangular… En un mundo diferente, Laura y Cherry habrían sido mejores amigas… Su amor por este joven proviene de dos campos distintos”, contó Robin Wright para The Guardian. “Tuvimos que subir la apuesta y hacer que la madre besara al hijo, lo cual es tan retorcido, tan extraño. Y, sin embargo, sucede

Fecha de estreno: 10 de septiembre

Tribute

Sinopsis: ‘Tribute’ es la historia, autobiográfica, subjetiva, desordenada y emocional del videojuego en España, y un homenaje a la comunidad 'gamer'. O esa ha sido la excusa para charlar con algunas de las voces más valiosas del medio.

Cuarenta años después del nacimiento del primer videojuego español la tecnología ha avanzando a una velocidad insospechada. Los juegos de ahora no se parecen nada a los de antes. Tampoco sus creadores, distribuidores, cronistas y, por supuesto, los jugadores. Todos hemos cambiado tanto que nos resulta desconcertante echar la vista atrás. Así se define este documental de Prime Video creado por Nacho Vigalondo.

Se trata de una iniciativa producida por Domino's Pizza para celebrar el gaming español. El director charla con gente de la talla de Pablo Ruiz (Dinamic) y Paco Pastor (Erbe/Sega); periodistas y escritores como Sonia Herranz (Hobby Consolas) o John Tones (Mondopixel); creadores como Enrique Urbizu o Conrad Roset; y streamers de la talla de IlloJuan, Skain, Baity Bait o Araneae.

“Tribute es un documental que recorre la historia del videojuego en España contada en primera persona. ¿Qué sentido tiene que esa perspectiva sea la mía? Soy un jugador más, y mi biografía en ese aspecto es similar a la de todos mis compañeros de generación. Nuestra historia puede parecer insignificante vista de cerca. Pero si juntamos testimonios, no sólo de los jugadores, sino de los artistas, empresarios y periodistas del sector, descubrimos que el videojuego, y el videojuego español en concreto, ha vivido en los últimos cuarenta años más transformaciones que el cine en casi un siglo y medio”.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Estrenos en Movistar Plus+

Bridget Jones. Loca por él

Sinopsis: Bridget está sola después de enviudar hace cuatro años, cuando Mark murió durante una misión humanitaria en Sudán. Es la madre de Billy, de nueve años, y de Mabel, de cuatro, y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida a los niños con la ayuda de sus mejores amigos y de un antiguo amante, Daniel Cleaver. Presionada por su familia urbana, compuesta por Shazzer, Jude y Tom, su compañera de trabajo, Miranda, su madre y su ginecóloga, la Dra. Rawlings, se siente obligada a interesarse por la vida y el amor. Trabaja de nuevo e incluso prueba con una app de citas, a través de la cual conoce a un soñador bastante más joven que ella.

Renée Zellweger vuelve a dar vida a la divertida y torpe Bridget Jones en la que ya es la cuarta (y seguramente última) entrega de la saga. Además, recupera el apoyo de la crítica y, ojo, al personaje de Hugh Grant. Aunque perdemos por el camino al Darcy de Colin Firth. Leo Woodall y Chiwetel Ejiofor son los nuevos fichajes en esta película en la que vemos cómo Bridget debe lidiar con la tarea de ser madre soltera. Y, obviamente, no es nada fácil.

“Esta es una película sobre una mujer amable y llena de alegría que toma la determinación de abrazar todo lo que la vida tiene que ofrecer cuando algo terrible sucede y debe aprender de nuevo a llevar su vida como hacía antes. Es una historia sobre pasar página después de una gran pérdida”, contó su director, Michael Morris, en una entrevista para Vogue España.

Fecha de estreno: 12 de septiembre

Estrenos en HBO MAX

Task

Sinopsis: Tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia.

Lo importante de esta serie no lo encontramos solo en su protagonista, que es ni más ni menos que Mark Ruffalo. Sí, el Hulk del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel). Sino en la parte creativa, porque 'Task' ha sido creada por el mismo responsable de 'Mars of Easttown', la serie que encumbró a Kate Winslet en 2021, arrasando en todos los premios: Brad Ingelsby. Parte del acuerdo que tiene con HBO. Pero es que esta serie es una de las más esperadas del año sobre todo por sus adrenalíticos avances. Sabemos que será un drama repleto de silencios y conversaciones intensas, pero también que tendrá acción bien dosificada, con un juego del gato y el ratón entre los dos protagonistas. Aparte de Ruffalo, nos encontramos a Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

Fecha de estreno: 8 de septiembre

Estrenos en Disney Plus

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 5)

Sinopsis: Charles, Oliver y Mabel investigarán el asesinato de su querido portero, Lester, en circunstancias sospechosas. Esta investigación los llevará a los rincones más oscuros de la ciudad, revelando una peligrosa red de secretos que conecta a millonarios, mafiosos y residentes del Arconia, enfrentándolos a un nuevo Nueva York.

Obviamente Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez regresan para dar vida a Charles Haden-Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora, en una de las series más divertidas de la televisión actual. Los cameos y la presencia de otras estrellas han ido a más con el pasar de las temporadas. Porque es que es una ficción que denota buen rollo por los cuatro costados. El argumento, siempre enrevesado y repleto de giros, ya es lo de menos. Lo divertido es ver al trío protagonista buscando sospechosos y asesinos. Son los Jessica Fletcher del siglo XXI. Y es que no hay nada que no funcione en la serie de Disney. Todos están entregados a sus papeles, y se nota en el resultado final. ¿Qué sorpresas nos esperarán en esta nueva temporada, la quinta ya?

Fecha de estreno: 9 de septiembre

Estrenos en SkyShowtime

Dexter: Resurrección

Sinopsis: Se desarrolla semanas después de que Dexter Morgan reciba una bala en el pecho disparada por su propio hijo, cuando se despierta del coma y descubre que Harrison ha desaparecido sin dejar rastro. Al ser consciente del peso que ha depositado sobre su hijo, Dexter pone rumbo a Nueva York, decidido a encontrarle para arreglar las cosas. Pero pasar página no resultará fácil. Cuando Angel Batista, agente de policía de Miami, aparece haciendo preguntas, Dexter se da cuenta de que su pasado le pisa los talones. Mientras padre e hijo lidian con sus propias sombras en la ciudad que nunca duerme, pronto se verán sumidos en unas profundidades que jamás habrían imaginado; y la única manera de salir a flote será hacerlo juntos.

Michael C. Hall retoma su icónico papel acompañado de estrellas invitadas de la talla de Uma Thurman y Peter Dinklage. El universo de 'Dexter' se hace más y más grande, después de su serie precuela 'Dexter. Pecado original'. Pero aquí vuelve todo el reparto de la serie madre. Y sí, Michael C. Hall va a hacérselo pasar mal a sus víctimas... pero es que a él también se lo van a hacer pasar muy mal. De hecho, uno de los episodios se ha filtrado antes de su estreno, con una muerte más que sorprendente. No vamos a desvelarlo aquí, por supuesto, pero si sois fans... os va a dejar boquiabiertos.

"Solo puedo decir que no creo que emprendamos esta temporada imaginándola como algo único. Sin revelar demasiado, creo que la puerta estará abierta al final de esto", dijo el actor en una entrevista durante el rodaje de la serie.

Fecha de estreno: 12 de septiembre

Estrenos en Atresplayer

Mar afuera

Sinopsis: Álvaro y Carlos son dos internos recién llegados a un Centro de Internamiento de Menores Infractores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder la esperanza en un futuro cada vez más oscuro. Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de internos como Saray, una joven que prefiere vivir en el centro antes de volver a su problemática vida en el exterior, o de trabajadores como Mario, un hombre que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.

'Mar afuera' se trata de una adaptación española de la ficción italiana ‘Mare Fuori’, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años. Protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón, está compuesta por ocho episodios de 50 minutos de duración y se ha rodado en las provincias de Alicante y Madrid. Como dice el comunicado de Atresmedia, "en 'Mar Afuera' se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza".

"Álvaro es un chico que descubre que todo son retos y la vida no es algodón de azúcar", explicó Gabriel Guevara para una entrevista para Antena 3. "Mi personaje es bastante inocentito".

Fecha de estreno: 14 de septiembre

Más estrenos semanales: