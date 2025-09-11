Kike Calleja, el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars' según los usuarios de la encuesta

Este jueves, Telecinco emitirá la segunda gala de 'Supervivientes All Stars 2025' en la que viviremos la primera expulsión de la edición tras las nominaciones del pasado jueves. Cabe recordar que Gloria Camila se salvó el martes en 'Tierra de nadie' y por tanto los nominados son Fani Carbajo, Noel Bayarri y Kike Calleja.

De esta forma, Fani, Noel y Kike se juegan este jueves su expulsión definitiva pues cabe decir que a diferencia de 'Supervivientes' donde suele existir la opción del palafito o de Playa Misterio; en el 'All Stars' los expulsados viajan directamente a España sin posibilidad de repesca.

Más allá de la primera expulsión, en la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars', los tres nominados junto al resto de concursantes se enfrentarán a "El reto de Tánatos", un nuevo juego de localización que permitirá al equipo ganador elegir si viven en Playa Armonía o Playa Caos. En el transcurso del este juego, tendrán que trabajar en equipo para trasladar a uno de los integrantes del grupo que se encuentra encerrado en una jaula por un recorrido con diferentes obstáculos. El equipo más rápido podrá elegir localización.

También se disputarán el liderazgo de cada equipo en ‘La prisión de Tártaro’, que pondrá a prueba su resistencia sosteniéndose entre dos paredes enfrentadas. El que más tiempo aguante en cada grupo se hará con el ansiado collar de líder, que les otorgará la inmunidad en la nueva ronda de nominaciones y el poder de la nominación directa.

Y parece que la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars' estará reñida a decir por los porcentajes de nuestra encuesta. No obstante, el menos votado para salvarse es Kike Calleja con un 29%, por lo que todo apunta a que el primer expulsado será el colaborador de 'Vamos a ver' y 'Fiesta' mientras que el primer salvado de la noche sería Noel Bayarri para el 36% de los usuarios seguido muy de cerca por Fani con un 35%. Está por ver si estos datos concuerdan con los registros en Mitele como suele ser habitual. Hasta entonces, puedes seguir votando en la encuesta.

¿Y tú quién a quién quieres salvar de la expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025'? ¡VOTA YA!