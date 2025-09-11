Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"

Javier Ruiz ha abierto la mesa política de 'Mañaneros 360' con unos demoledores audios a los que ha tenido acceso TVE con la declaración de la Inspectora de Hacienda que ha investigado las empresas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de un delito de fraude fiscal. Audios que destapan que González Amador disparó sus ingresos justamente cuando Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Son nuevos audios de Hacienda que rompen la versión de Ayuso y que cambian el relato del supuesto fraude fiscal personal de su pareja. El caso González Amador hoy se convierte en caso Ayuso porque Hacienda constata dos cosas. La primera, que González Amador empieza a ingresar cuando Ayuso llega al gobierno: salta de 300.000 euros de ingresos a 2,3 millones de euros", ha comenzado explicando el periodista, siempre con datos.

"Y segundo, se desmonta la segunda tesis, la de que había sido un error contable, porque la inspección de Hacienda lo que dice es que hay un clarísimo afán de defraudar, de pagar menos, con el uso de facturas falsas", ha continuado desmontando Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'.

"Esos audios dan estos dos virajes. Este ya no es un caso privado porque los ingresos se disparan con la llegada de Isabel Díaz Ayuso a lo público. Y este no es un error contable, ha habido una manipulación", ha sentenciado el comunicador alto y claro, exponiendo que la pareja de la ejecutiva madrileña justificaba gastos con facturas que no existen "para pagar menos" y que se declararon empresas fantasma, pues tampoco existen. En ese material gráfico al que accedido TVE se habla de una factura falsa valorada en más de 600.000 euros.

🔵Caso novio de Ayuso: las grabaciones



Salen a la luz audios clave del proceso judicial contra González Amador: facturas falsas y regularización "tras ser pillado"#Mañaneros11Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/L3Xa8xshmo — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 11, 2025



"Isabel Díaz Ayuso contra las cuerdas en el día de su declaración ante la Asamblea de Madrid en el debate sobre el estado de la región", ha resaltado Javier Ruiz, poniendo sobre la mesa el gran problema que se le plantea a la política del PP tras salir a la luz esos audios de la Agencia Tributaria.

Javier Ruiz: "Ayuso está respondiendo con evasivas y lo que dice es que la culpa es de quien lo cuenta, de TVE"

"Ayuso está respondiendo con evasivas y lo que dice es que la culpa es de quien lo cuenta, de TVE", ha lamentado Ruiz, ya que la presidenta ha aprovechado su intervención en la asamblea para calificar a RTVE de "apéndice de propaganda de la Moncloa". En cambio, no ha dicho ni palabra sobre el presunto fraude de su pareja tras los audios en cuestión que dan un vuelco al relato.

Ante esa crítica, la enésima, a la corporación pública, Javier Ruiz le ha replicado con ironía: "Hombre, Telemadrid es un ejemplo de independencia periodística, y con las listas de periodistas... está el PP para dar lecciones". En paralelo, el presentador ha apelado a que Ayuso dé explicaciones: "Las debe". Y, para rematar, Ruiz ha lanzado un fuerte órdago a sus homólogos en el resto de cadenas: "Esto no lo verán en otras teles".