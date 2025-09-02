Jaime de los Santos (PP) utiliza Antena 3 para anunciar acciones legales contra TVE por Sarah Santolalla

Jaime de los Santos ha avivado aún más su cruzada televisiva contra Sarah Santaolalla cargando contra el último pronunciamiento de la periodista desde 'Espejo Público'. El colaborador del matinal de Antena 3 ha condenado las acusaciones que la analista le lanzó este lunes desde 'Mañaneros 360' en La 1 y se ha definido ante Susana Griso como "víctima de manipulación", poniendo el foco en TVE como "herramienta útil del Gobierno".

"Han manipulado mis palabras de forma indecente e imperdonable. Yo, en ningún caso, llamé 'mujer prostituida' a esa señora. Ni lo pienso ni lo dije ni lo diría jamás. Y de lo que he sido, Susana, he sido víctima de una manipulación", ha explicado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, remontándose a su comunicado inicial en el que pidió la dimisión de analista de RTVE por llamar "idiotas" a los votantes de su formación.

Jaime de los Santos denuncia la manipulación de sus palabras sobre Sarah Santaolalla y pone el foco en TVE tras su "campaña de odio"

Unas palabras que han derivado en numerosos pronunciamientos de Sarah Santaolalla desde 'Malas Lenguas' en La 2 y más recientemente en 'Mañaneros 360', donde este lunes denunciaba el acoso y la violencia que lleva sufriendo semanas tras ser puesta en el foco por Jaime de los Santos. Sin embargo, el colaborador de la mesa política de Susana Griso en Antena 3 ha aprovechado este martes para denunciar cómo TVE y la analista han distorsionado sus palabras.

"Televisión Española, como herramienta útil del Gobierno de España, está a la ofensiva, pretendiendo aniquilar al que piensa diferente. Y yo lo que digo es que esta señora, después de insultar a 11 millones de votantes del Partido Popular y de Vox en una televisión que pagamos todos y todas, lo que hace es vomitar odio", continuaba explicando el popular desde 'Espejo Público'.

Tras echar por tierra los pronunciamientos de Santalaolla, así como el respaldo que Javier Ruiz o Jesús Cintora han dado a su compañera tachándolos de "inaceptable" en una televisión pública, Jaime de los Santos recordaba en Antena 3 su cargo en el PP. "Utilizo el concepto de mujeres prostituidas, que habla de víctimas, de una lacra insoportable por la que llevo luchando muchos años de mi vida, trabajando para rescatarlas de esa realidad", ha subrayado el colaborador.

"Me han amenazado de muerte"

"Me ha afectado porque esta manipulación es inaceptable, en cualquier caso, pero mucho más de una televisión pública, ha desembocado en toda una campaña de odio en las redes sociales, por la que incluso se me ha amenazado de muerte, tanto en redes como en mails personales… se me ha llamado maricón, chapero y todo tipo de barbaridades", desvelaba el político.

Así, Jaime de los Santos ha querido poner el foco en cómo miembros del Gobierno se han sumado a "la campaña de odio" contra él. "Delitos de odio, que, sin embargo, esa izquierda que se rasga las vestiduras por una cosa que yo no he dicho, no han salido a decir, ‘oiga, frenen, frenen que este señor no es nada de lo que ustedes están diciendo’. Bueno, sí, homosexual sí", aseguraba el tertuliano.

"Vamos a mandar dos burofaxes hoy mismo a Televisión Española, porque yo nunca llamé tal cosa a esa señora y si no rectifican por supuesto que se emprenderán todas las herramientas legales que tengo a mi disposición", anunciaba Jaime de los Santos, desvelando que piensa tomar acciones legales contra todos los implicados.