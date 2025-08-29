Javier Ruiz se planta ante la acusación de Vox en 'Mañaneros 360': "Usted me ha insultado, yo no"

'Mañaneros 360' conectaba este viernes, 29 de agosto en directo con la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, para protagonizar una de las tertulias más agitadas de la mañana al discutir sobre la petición del partido de hundir el barco Open Arms. Pero Javier Ruiz no ha podido apenas comenzar con sus preguntas sobre la inquina de la formación contra la nave de ayuda humanitaria cuando la invitada le ha acusado de "activista del Gobierno".

Nada más arrancar su intervención en el espacio de La 1, la portavoz de la formación de ultraderecha ha dejado claro cuál iba a ser el tono de la entrevista. "Ustedes desde estas tertulias hablan de ese buenismo y de esas políticas multiculturales, pero no pisan ustedes, ni los políticos que traen a esos inmigrantes ilegales, los barrios que están sufriendo las consecuencias de esa inmigración ilegal y descontrolada", espetaba la invitada.

Javier Ruiz se planta ante los ataques de la portavoz de Vox: "No acabo de entender por qué me insulta"

"El Open Arms es un barco privado", ha aclarado entonces Javier Ruiz, frenando de lleno a Moñino y aclarando que la dicha nave humanitaria "no gasta los recursos de los españoles". A su vez, el conductor de 'Mañaneros 360' aprovechó para refrescar la memoria a la portavoz de Vox sobre los datos de inmigración, apuntando que "la tasa de delincuencia está bajando a niveles históricos" y "tenemos 3,3 millones de inmigrantes más en los últimos años".

Javier Ruiz ha destrozado a la portavoz de Vox en directo. Ha cazado todos sus intentos de colar el discurso racista y le ha parado los piés.



Ha estado impecable. pic.twitter.com/buL6PxUs7z — Noa Gresiva (@NoaGresiva) August 29, 2025

Ha sido entonces cuando el presentador se ha plantado ante el discurso de la formación de Santiago Abascal con una pregunta directa. "¿Están ustedes utilizando la inmigración para ganar votos?", señalaba el comunicador. "El 46% de la población reclusa de la Comunidad de Madrid es extranjera, cuando no supone ni el 20% de la población total", insistía la portavoz.

"Porque es población pobre, no porque sea población inmigrante. La delincuencia está siempre ligada a la pobreza", ha respondido rápidamente Javier Ruiz mientras la portavoz de Vox llevaba su denuncia sobre el "servicio político " de TVE a otro nivel. "Ustedes están haciendo de activistas del Gobierno. Nosotros venimos a defender la seguridad de los españoles, esa de la que se ríen ustedes", ha sentenciado la invitada.

"Tengo casi la obligación de entrevistarles"

Ante sus reiterados ataques, el presentador terminaba plantándose. "Se lo digo a usted con todo el respeto, como se lo he dicho a otros portavoces. Yo tengo casi la obligación de entrevistarles a ustedes, que son la tercera fuerza política de este país. Yo les guardo un respeto que ustedes no me tienen nunca a mí", advertía el periodista, haciendo referencia a la "obligación de pluralidad" que la cadena pública debe cumplir al entrevistar a la formación de ultraderecha.

"No termino de entender por qué usted me insulta y me falta. Yo le respeto incluso cuando estoy posicionado absolutamente en contra de lo que usted me está defendiendo, entre otras cosas porque las cifras no dicen lo que usted dice", sentenciaba Javier Ruiz sin surtir ningún tipo de efecto en la entrevistada. "¿Usted es periodista, me está entrevistando a mí, o es un activista del Gobierno?", señalaba de nuevo la portavoz.

"A veces es muy difícil tener entrevistas e intentar escuchar sus argumentos. No convierta esto en una cuestión personal contra mí, se lo pido por favor", repetía una última vez el presentador de 'Mañaneros 360' en un intento de continuar con la entrevista, pero Isabel Pérez Moñino estaba decidida a utilizar su intervención para desacreditar a la cadena pública y TVE.

"Yo a usted no la he insultado, usted a mi sí"

"Tenemos que cesar ese efecto llamada que están favoreciendo ustedes desde tertulias subvencionadas, desde una televisión pública al servicio del Gobierno", señalaba la de Vox antes de que Javier Ruiz le parase los pies por última vez. "Voy a subrayar una cosa porque conozco su formación y luego nos señalan a algunos. Yo le he hecho preguntas y le he dado datos, en ningún momento le he faltado", ha subrayado el comunicador.

"Yo a usted no la he insultado, usted a mí sí. Mi obligación es escucharla y la obligación está cumplida. Gracias, cuídese un abrazo muy fuerte", terminaba sentenciando el conductor del matinal de La 1 poniendo fin a su tensa conexión con la portavoz de la formación de Santiago Abascal, que no perdió la oportunidad de tener la última palabra. "Gracias a la televisión pública de todos los españoles", terminaba señalando la invitada.