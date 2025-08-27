Javier Ruiz no permite el bulo que suelta un tertuliano en 'Mañaneros 360': "No alimentemos eso, no es verdad"

Si este martes, Javier Ruiz no dudó en desmontar el bulo de Alberto Núñez Feijóo sobre que el 80% de los incendios son provocados por pirómanos; un día después el presentador ha cortado a Javier Gállego, uno de sus tertulianos por soltar también otra de las grandes fake news que se están repitiendo estos días relacionadas con los incendios.

Todo sucedía cuando Javier Ruiz se hacía eco en 'Mañaneros 360' de las protestas de los vecinos de las zonas más afectadas por los fuegos pidiendo responsabilidades políticas a la Junta de Castilla y León por la mala gestión que se ha hecho. "Los vecinos afectados por las llamas pidiendo dimisiones y responsabilidades a quienes son responsables en esto, a los presidentes autonómicos en Galicia y Castilla y León", destacaba el presentador.

"Os planteo la primera pregunta, la calle lo está pidiendo, dimisiones, ¿debe haberlas?", les cuestionaba entonces Javier Ruiz a sus colaboradores. "Como no va a estallar la calle, esta gente se le ha quemado su vida y sus recuerdos. estamos pagando las consecuencias de considerar todavía que lo que estamos viviendo es algo extraordinario cuando llevan 20 años hablando de cambio climático y que es algo estructural", exponía de primeras Euprepio Padula denunciando como se ha reducido el 86% en la prevención de los incendios en Castilla y León.

Por su parte, Ángel Expósito y Ana Pardo de Vera coincidían en que las dimisiones si las hay tienen que llegar cuando se hayan apagado los fuegos. "Es una tragedia sin precedentes y habrá que tomar decisiones, en Castilla y León, sino Mañueco que lo dudo, Suárez Quiñones tiene que tener un pie en la puerta", defendía la periodista.

Era entonces cuando Javier Gállego tomaba la palabra para decir que "dimisiones no". "Responsabilidades hay que exigir todas porque estamos en una emergencia nacional, no en una comunidad gobernada por un partido u otro, hay un gobierno nacional que también tiene su responsabilidad, en la prevención y en las leyes que a veces prohíben que el campo y los montes", trataba de decir el periodista. "Eso no es cierto, seguimos diciendo que eso no es verdad y lo seguiremos haciendo. La ley no prohíbe desbrozar no es verdad", le cortaba Javier Ruiz.

Javier Ruiz frena de lleno a Javier Gállego por difundir bulos en 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz corta de raíz a Javier Gállego

"Esto no es una opinión, esto son hechos", incidía Javier Gállego. "No, no es verdad Javi. Déjame seguir y avanzar. No alimentemos eso, no es verdad, la ley no solo no prohíbe desbrozar sino que obliga a desbrozar, no es cierto y se está difundiendo una información que no es cierta y vamos a intentar pararla", le seguía corrigiendo el presentador de TVE.

"Yo Javier lo que digo es que la responsabilidad política legislativa, incluso las leyes europeas, yo no hablo de desbrozar un monte, hay una ley forestal que no se cumple a lo mejor. Yo lo que digo es que hay leyes que en este momento que el mundo rural, que cada vez está más despoblado, además los que quieren quedarse allí lo tienen cada vez más difícil. Entonces responsabilidades claro que las hay, compartidas", sentenciaba Javier Gállego.

Finalmente, Javier Ruiz dejaba claro que el PP no puede escurrir el bulto. "Hay un debate sobre quien debe asumir la responsabilidad y el PP en esto es gobierno, aquí no es oposición, gobierna en Castilla y León y Galicia. Estamos en nivel 2 que significa que la gestión es autonómica, aunque puedan pedir ayudas nacionales, pero el responsable del gobierno es autonómico", concluía el presentador.