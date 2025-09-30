Iñaki López lanza esta pregunta sobre lo que ha hecho Carlos Mazón y es para tomar mucha nota

Cuando se cumplen once meses de la trágica DANA de Valencia, la Generalitat ah vuelto a estar en alerta roja por un nuevo temporal de lluvias y tormentas. Y en esta ocasión las alertas y los protocolos parecen estar funcionando aunque la ausencia de Carlos Mazón en el comité de emergencias ha vuelto a dar que hablar e Iñaki López no se ha contenido con su sentencia en 'Más vale tarde'.

"Esta vez con el temporal que amenaza a la Comunidad Valenciana casi todo se ha hecho mejor, se ha hecho al revés que en la DANA del 29 de octubre. El gobierno de Mazón admite así implícitamente que hace once meses todo se hizo mal", señalaba Cristina Pardo de primeras.

Tras ello, Luis Sanabria explicaba como en esta ocasión los mensajes de alerta a la población se enviaron este domingo al mediodía cuando la alerta roja estaba prevista para la madrugada. Y mientras ese mensaje llegaba a los valencianos, su presidente, Carlos Mazón estaba en la cumbre del PP en Murcia para presentar su nuevo plan contra la inmigración.

Después era Iñaki López el que ponía sobre la mesa el motivo por el que Carlos Mazón no había aparecido en el comité de emergencias cuando Ramoncín hablaba del político. "Del personaje Mazón yo ya no encuentro que más cosas decir, es increíble verle todavía de presidente de la Generalitat, hay razones políticas...", aseveraba. "Hay razones judiciales, políticas creo que no hay ninguna razón que justifique que en un momento tan duro como el que vuelve a vivir la Comunidad Valenciana estés en un acto en Murcia", le corregía el presentador.

"Digo desde un punto de vista de su partido que no le haya apartado de su puesto", se explicaba Ramoncín. "Y espérate que no se vuelva a presentar a la reelección. Y luego otra cosa. Mazón ayer se podía haber largado. Moreno Bonilla se fue porque tenía un Festival del Cómic en Málaga con Schwarzenegger y se largó media hora antes de que acabara. Mazón se podía haber largado igualmente que tenía en casa algo más importante que tener a Terminator esperando", soltaba Iñaki López.

Iñaki López hace la pregunta que todos se hacen sobre Mazón

Pilar Bernabé junto a Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'

Posteriormente, Iñaki López y Cristina Pardo conectaban en directo con Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana para conocer la última hora del temporal y cómo podría afectar a las diferentes zonas estas lluvias. Pero además le preguntaban por la ausencia de Carlos Mazón en el comité de emergencias y cuáles podrían ser los motivos.

"Pilar, ha dicho usted que el gobierno central y la Generalitat Valenciana esta vez si que han estado bien coordinados y me gustaría saber quién está siendo su interlocutor por parte del gobierno valenciano, entiendo que Mazón no, porque tampoco ha estado esta vez en la reunión de emergencia", le preguntaba Cristina Pardo. "Con el conseller de emergencias", le aclaraba la delegada del Gobierno.

"Le quiero preguntar, señora Bernabé, por las declaraciones del gobierno valenciano de que la presencia de Mazón no es necesaria y es verdad que no es necesaria por ley, ¿pero cree usted que podría aportar algo de calma, de tranquilidad y de confianza a los valencianos que el presidente estuviera en el comité de emergencia?", le repreguntaba Iñaki López.

A lo que Pilar Bernabé era clara con su respuesta. "Bueno yo creo que es una evidencia, y toda España lo puede entender, que la Comunidad Valenciana no está viviendo una situación normal. Los valencianos estamos en shock desde el 29 de octubre del año pasado y en un momento como el de ayer en una situación en la que el golpe psicológico no se ha recuperado, los valencianos necesitan confiar en los responsables políticos hoy más que nunca, y creo que ahí es donde se tiene que demostrar la altura política. Yo represento al Gobierno en la Generalitat Valenciana y a mí tampoco me tocaba estar por ley pero creo que sin duda alguna es necesario transmitir calma y coordinación y saber que estamos al frente", añadía ella.